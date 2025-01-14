Роботы как товарищи: почему будущее труда строится на сотрудничестве, а не на конкуренции

В ювелирной мастерской моего деда я увидел, как повторяющиеся задачи влияют на творческий потенциал человека. Это стало для меня вызовом, вдохновившим переосмыслить динамику работы с помощью гуманоидной робототехники, которая бы дополняла, а не конкурировала с человеческими рабочими.

Часто обсуждение роботов на рабочем месте сосредотачивается на ложной дихотомии «человек против машины». Как основатель первой в Великобритании компании по разработке ИИ гуманоидных роботов, мне кажется, что такой подход упускает из виду преобразующий потенциал сотрудничества между человеком и роботом. Реклама

Сотрудничество между человеком и машиной

На самом деле, мы уже увидели множество успешных примеров такого сотрудничества в различных отраслях: производстве, особенно в автомобильной отрасли, здравоохранении и сфере гостеприимства. Мы наблюдаем, как роботы помогают повышать эффективность и улучшать обслуживание клиентов в этих направлениях. Например, роботы Kime обслуживают напитки в киосках в Испании, а на заводе BMW в Спартанбурге используются роботы-коллабораты для сборки дверей.

Другой пример – робот ANYmal от швейцарской лаборатории Robotic Systems Lab (RSL). Он представляет собой четвероногого робота, спроектированного для автономной работы в сложных условиях, таких как промышленный осмотр. Этот робот может передвигаться по сложным поверхностям и оснащён специализированными датчиками, при этом его вес составляет меньше 30 кг.

RSL также разработала SpaceBok, лёгкого четвероногого робота, предназначенного для изучения подвижности ног для космических исследований. Он имеет модульные компоненты для разнообразных экспериментов и оптимизирован для прыжков. В области мониторинга окружающей среды робот ANYmal Dodo недавно совершил сложный поход, демонстрируя достижения лаборатории в разработке способных к передвижению в сложных условиях роботов.

Во всех отраслях дисциплина сотрудничества между человеком и роботом обещает не только повышение эффективности и производительности, но и улучшение безопасности, более информированное принятие решений, большую гибкость, круглосуточную работу, снижение затрат, а также возможность одновременно выполнять несколько задач, позволяя людям сосредоточиться на более приоритетных задачах.

Европейский подход

Европейский подход к робототехнике значительно отличается от международных аналогов благодаря акценту на беспрепятственной интеграции и сохранении навыков. Европейские инициативы, такие как проект Sharework и программа SHERLOCK, демонстрируют уникальную философию, ориентированную на сотрудничество между человеком и роботом, передачу знаний от пожилых работников и доступ к автоматизации, который происходит демократично.

Согласно недавнему исследованию MIT, стареющее население является основным фактором внедрения роботов на рабочих местах. Подобная тенденция, особенно в Европе, сыграла важную роль в формировании совместных рабочих мест, где роботы сохраняют и усиливают человеческий опыт, позволяя передать знания, тогда как они берут на себя физически сложные задачи.

Этот подход придаёт важность сохранению мастерства и делает производственный процесс доступным для небольших и средних предприятий. В проекте Sharework, например, роботы работают рядом с людьми без защитных барьеров. Это существенный сдвиг в восприятии безопасности и сотрудничества на рабочем месте.

Коботы

Так называемые коботы или коллаборативные роботы оснащены передовыми сенсорами и системами ИИ, что позволяет им понимать и реагировать на движения людей, делая их безопасными для совместной работы. Психологическое воздействие такого сотрудничества без барьеров значительное: когда рабочие видят роботов не как угрозу, а как инструменты для повышения своих возможностей, уровень тревожности на рабочих местах снижается, а удовлетворённость работой повышается.

В Humanoid мы верим, что сотрудники, работая бок о бок с гуманоидными роботами, будут иметь больше возможностей сосредоточиться на творческих и стратегических задачах, зная, что повторяющаяся или физически сложная работа выполняется их роботизированными коллегами.

Демократизация производства

Особенно впечатляет, как такой подход демократизирует производство. Традиционные промышленные роботы требовали значительных изменений в инфраструктуре и навыков программирования, ограничивая автоматизацию крупными корпорациями. Современные роботы, предназначенные для совместной работы с человеком, более адаптивны и удобны в использовании. Это позволяет малым и средним предприятиям получить доступ к технологиям автоматизации.

Кроме того, данный подход открывает производство для более разнообразной рабочей силы, снимая барьеры, которые ранее могли мешать отдельным людям входить в эту сферу.

Будущее работы

Будущее работы связано не с выбором между людьми или роботами, а с созданием синергии между ними. Продолжая разрабатывать более усовершенствованных гуманоидных роботов, мы фокусируемся на раскрытии человеческого потенциала, а не на его замене. Завтра рабочее место станет местом, где люди и роботы будут сотрудничать гармонично, каждый из них привнося свои уникальные сильные стороны в общий процесс.

Это не просто автоматизация — это расширение человеческих способностей, и в будущем главный вопрос будет заключаться не в том, отнимут ли у нас роботы работу, а в том, как они могут помочь нам выполнять её лучше, безопаснее и с большим удовлетворением.

Источник: TechRadar