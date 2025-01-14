Путеводитель по Гранд Базару в Стамбуле

Когда Мехмед Завоеватель приказал возвести склад в центре Стамбула в 1461 году, он и предположить не мог, что однажды это место станет Великим базаром. Это туристическое место? Иногда. Хаотичное? Определенно. Это архитектурное чудо, огромный и завораживающий базар, который позволит ощутить дух старого города и наполнить свою сумку уникальными сувенирами.

Но шопинг — это лишь часть удовольствия. Вас также порадует возможность пробираться через лабиринт улочек и проходов, наблюдать за работой мастеров, любоваться богато украшенными потолками и витражами, а затем находить скрытый двор, где можно на время укрыться от суматохи за чашкой чая, налитого с большой высоты.

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Читать дальше: наш гид по Великому базару в Стамбуле.

Когда посещать Великий базар в Стамбуле?

Когда солнце восходит над Босфором, и первые звуки имама разносятся из минаретов, пропустите долгий завтрак, возьмите крепкий турецкий кофе и отправляйтесь сразу на Великий базар к его открытию в 8:30 утра. Так вы успеете застать базар в наименее оживленное время.

Базар работает с 8:30 до 19:00 с понедельника по субботу (воскресенье — выходной). Толпы начинают собираться к полудню, когда базар становится людным и шумным. Для более спокойного посещения лучше выбрать зиму, весну или осень. Летом и в период отпусков здесь особенно многолюдно.

Сколько времени уделить посещению Великого базара?

Это зависит от вашей тяги к шопингу. Большинство людей проводят на базаре от двух до трех часов, но это лишь поверхностное знакомство. Столь огромен базар, что вы можете легко провести здесь день, а то и больше.

Рекомендуется выделить на посещение полдня, так как позже вы можете устать и утратить интерес к торгу. Не переживайте, вы всегда можете вернуться. Наденьте плоские удобные обуви, и учтите, что незаметно пройдете много километров. Планируйте часто останавливаться для отдыха и сравнений своих покупок.

Хотите провести здесь целый день? Начните утро на Великом базаре, затем пообедайте и отправляйтесь во втором половине дня на Базар специй.

Как добраться до Великого базара?

Трамвай и метро обойдутся дешевле и быстрее, чем такси. Если вы решите ехать на трамвае, выбирайте линию T1 и выходите на остановке Чемберлиташ или Бейазит-Капалы Чарши. Если на метро, воспользуйтесь линией M2 (в направлении Йеникалы) и выйдите на станции Везнеджилер, откуда до базара несколько минут пешком.

Что стоит купить на Великом базаре?

На первый взгляд все продавцы предлагают одно и то же. Но чем глубже вы заходите, тем больше находите сокровищ. Сверкающие фонари, освещающие пространство калейдоскопом цветов, расписные керамические тарелки с традиционными изникским цветочным орнаментом, амулеты с глазами, наргиле для фруктового кальяна, кожаные тапочки и яркие шелковые шарфы, хамаамские полотенца. Здесь множество уникальных и недорогих подарков, многие из которых поместятся в ручную кладь.

Если у вас есть что-то конкретное на примете, без плана вам будет сложно найти нужное. За настоящими, качественными, стоящими своих денег коврами стоит зайти в магазин ковров, где цены указаны за квадратный метр. За изысканными золотыми и серебряными ювелирными изделиями — в ювелирный магазин. В антикварный магазин вы найдете картины, серебро, украшения и иконы. Для тканей всех цветов радуги можно обратиться в соответствующий магазин. Для крупных покупок возможна международная доставка.

Как проходит процесс торга на Великом базаре?

«Добро пожаловать! Откуда вы? Назовите вашу лучшую цену! Давайте попьем чай…» Великий базар — это больше, чем просто рынок, это целый спектакль. Чтобы получить лучшие сделки, вам нужна улыбка и знание процесса торга. Продавцы будут использовать лесть, истории и шутки. Ваша задача — сыграть в их игру.

Вначале проявите слабый интерес к товару, не показывая особого желания его приобрести.

Затем, услышьте их цену. Не называйте свою.

Выражайте недоумение, но не торгуйтесь сразу. Вместо этого вежливо откажитесь и начните удаляться. Они, скорее всего, последуют за вами, и это ваш шанс на сделку.

Нет строгих правил, но обычно стоит предлагать около 40-50% от заявленной цены и постепенно повышать предложение. Помните, что лучшая цена — это та, которую вы готовы заплатить (обычно между 50-70% заявленной цены).

Если они не последуют за вами, значит, вы превысили допустимую цену.

Можно торговаться за фиксированные цены на золото и серебро. Все покупается.

Знайте курс обмена из турецкой лиры на вашу валюту.

Проявите терпение. Наслаждайтесь процессом. Пригубите черный или яблочный чай в глубине магазина, это часть торга.

Немного турецкого языка также не повредит. Искреннее «тешекюрлер» (спасибо) может сыграть в вашу пользу.

Как ориентироваться на Великом базаре?

Великолепные купола и минареты Бейазитской мечети заставляют восхищенным взглядом оглядываться по сторонам, когда вы приезжаете на остановку Бейазит недалеко от одного из четырех главных входов на базар. Начните день с турецкого кофе или лимонада в кафе, сияющем украшениями, антиквариатом и текстилем.

Отсюда всего за пару минут можно дойти до ярко освещенной Калпакчылар Джаддеси, где раньше кипела торговля меховыми шапками. Сейчас тут много ювелирных магазинов. Повернув направо на Сандал Бедестаны Сокакий и затем налево на Ага Сокак, вы доберетесь до сердца базара, внутриплощадочных антикварных магазинов.

Выйдите через северные ворота и направляйтесь на улицу Халыджилар, одну из самых харизматичных улиц базара. Идите на восток, чтобы добраться до ювелирной улицы и окруженной орнаментально плиткой восточной киоски XIX века. Немного дальше находится Зинджирли хан — один из скрытых дворов базара. Здесь вы найдете мастерские, где играют в нарды, а также кафе, где можно выпить чай и отдохнуть.

Заверните день обедом на гриле из вкусных и острых кебабов возле того места, с которого начали, у ворот Бейазит.

Какая разница между Великим базаром и Базаром специй?

Рядом с Новой мечетью, в квартале Эминёню, находится пряный и красочный Базар специй (или Египетский рынок), который нельзя пропустить. Он находится всего в десяти минутах ходьбы вниз по улице, поэтому вы можете легко посетить его после утреннего шопинга на Великом базаре.

Здесь вы найдете множество специй: от сумак до перца, корицы, паприки и других. Выбор не ограничивается только ими — здесь есть турецкие чаи, лукум и пахлава, а также мед, сухие травы, орехи и фрукты.

Безопасно ли на Великом базаре?

Великий базар может быть весьма оживленным и многолюдным, так что стоит применять обычные меры предосторожности: держите ценные вещи в безопасности, избегайте ношения больших сумм наличных денег, храните деньги в передних карманах.

Можно ли платить кредитной картой?

Большинство продавцов принимают карты для крупных покупок, но носите с собой наличные для небольших товаров.

Где находятся туалеты рядом с Великим базаром?

Самые легкодоступные туалеты — рядом с мечетью Нуруосмание. Не стоит слишком часто пить чай!

Что следует надеть?

Нет строгого дресс-кода, но рекомендуется носить скромную и удобную одежду, закрывающую грудь, плечи и ноги (ниже колен), а также обувь на плоской подошве.

Источник: LonelyPlanet