«Прощайте, китайские шпионы»: Последняя великая тенденция в TikTok

TikTok-блогеры справляются с возможной блокировкой приложения, следуя необычному тренду: они прощаются со своим «личным китайским шпионом». Этот тренд шутливо обыгрывает опасения по поводу безопасности приложения: пользователи благодарят своего «шпиона» за наблюдение и наполнение их страницы «Рекомендации» развлекательным контентом. Некоторые утверждают, что предпочли бы передавать свои данные напрямую китайскому правительству, чем перейти на Instagram Reels или YouTube Shorts.

Один пост, который собрал более 1,5 миллионов лайков, изображает эмоциональную сцену из сериала «Игра в кальмара» с подписью: «Я прощаюсь со своим китайским шпионом 19-го числа (он идеально настроил мой алгоритм)». Другие TikTok-блогеры общаются и даже поют на китайском, в то время как некоторые притворяются «шпионами», управляющими индивидуальными алгоритмами. Реклама

«Для меня это было великой честью следить за вами все эти годы», — говорит TikToker yanxiao1003 в своем видео. «Я желаю вам всем счастливой жизни в будущем… Лаура из Калифорнии, не стоит так много пить Coca-Cola, это вредно для здоровья».

Источник: TheVerge