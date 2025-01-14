Появился конкурент Framebook? Китайская компания представила стильный модульный мини-ПК

Clink-X представляет модульный мини-ПК

Основные особенности

Clink-X предоставляет пользователям возможность собрать свой мини-ПК, аналогично тому, как Framework поступил с ноутбуками.

Первоначальные варианты корпусов включают тематические оформления Mondrian и Minecraft.

Устройство работает на новом процессоре AMD Ryzen 7 и поддерживает до 128 ГБ оперативной памяти.

Модульные устройства: новый тренд

Модульные устройства, позволяющие пользователям самостоятельно собирать компоненты, становятся все популярнее. Китайский производитель Emdoor представил свой новый модульный мини-ПК на CES 2025.

Комплектация и дизайн

Устройство Clink-X xCraft поставляется в виде комплекта для самостоятельной сборки, который включает в себя прочный корпус, боковые панели с магнитным креплением и специальные винты для фиксации внутренних компонентов.

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Пользователи могут добавить индивидуальность с помощью тематических корпусов, таких как дизайны, вдохновленные Mondrian или Minecraft. Корпус можно легко собрать и менять панели, придавая устройству уникальный вид.

Мощная производительность в компактном формате

Clink-X xCraft оснащен новейшими процессорами AMD Ryzen 7, построенными на архитектуре Zen 4 с графикой RDNA 3. Эти процессоры обеспечивают впечатляющую производительность благодаря базовой частоте до 3.3 ГГц и максимальной скорости разгона до 5.1 ГГц.

Процессор работает в паре с до 128 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и двумя слотами для SSD M.2 PCIe 4.0, предложением отличной производительности и хранения для мини-ПК.

Компактные размеры устройства (144 x 144 x 49.5 мм) сопоставимы с устройствами формата NUC, но предлагают больше возможностей для настройки.

Порты и подключения

xCraft включает два порта USB4 со скоростью 20 Гбит/с, один порт USB 3.2 Gen 2 Type-A и один порт USB 3.2 Gen 2 Type-C, оба поддерживают скорость до 10 Гбит/с.

Устройство также имеет порт USB Type-C для питания, порт HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 и LAN 2.5 Гбит/с для высокоскоростного сетевого подключения, а также поддержку WiFi 6 для беспроводного соединения.

Дальнейшее развитие и запуск на рынок

Emdoor планирует расширять экосистему xCraft с помощью настраиваемых модулей, которые могут добавить новые функции или улучшить производительность, создавая масштабируемую платформу для вычислений.

Отправляясь на краудфандинг через Kickstarter в марте 2025 года, Clink-X xCraft будет доступен в виде как базового комплекта, так и предустановленных конфигураций, начиная с $500.

Источник: TechRadar