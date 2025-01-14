Почему Bethesda отказалась от жестокости и расчленения в Starfield

Компания Bethesda изначально планировала внедрить в игру Starfield механики расчленения и кровавых эффектов, однако вынуждена была отказаться от этой идеи из-за технических ограничений.

Экс-сотрудник компании, Деннис Мехильонес, который работал в качестве художника по персонажам над такими проектами, как The Elder Scrolls 5: Skyrim, Fallout 4 и Starfield, в интервью подкасту Kiwi Talkz рассказал, что данная функция была убрана из-за сложности взаимодействия с космическими костюмами.

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«С точки зрения технологий, костюмы создавали много проблем,» — пояснил он. «Нужно было отрезать шлем определенным образом, чтобы он снимался, и добавлять мясные заглушки на основании костюма. У нас были системы для всех этих процессов, и они превратились в настоящий клубок проблем. Нужно было учитывать различные шланги на шлемах и тому подобное, а также возможность значительного изменения размеров тела. Создание персонажей сильно эволюционировало.»

Некоторые поклонники были разочарованы отсутствием в Starfield эффектов расчленения и крови, как это было в Fallout 4. Однако Мехильонес отметил, что данные механики более уместны в Fallout из-за присущего ей юмора «на грани». «Это часть веселья,» — добавил он.

Starfield, выпущенная в сентябре 2023 года, уже привлекла более 15 миллионов игроков. IGN в своем обзоре поставил игре оценку 7 из 10, отметив, что «Starfield сталкивается с множеством препятствий, но ее захватывающие ролевые квесты и достойные бои делают игру привлекательной.»

В прошлом месяце другой бывший разработчик Bethesda выразил удивление по поводу большого количества загрузок в игре, особенно в городе Неон. С момента выпуска Bethesda активно работает над улучшением игры, добавив режим производительности с частотой 60 кадров в секунду. В сентябре была запущена экспансия «Shattered Space».

Источник: IGN