Почему растет цена биткоина? Прогноз BTC после позитивного сигнала к покупке.

Во вторник, 14 января 2025 года, цена биткойна (BTC) демонстрирует значительный рост, прибавив более $2000 к своей стоимости. Однако в понедельник рынок потрясло событие, когда цена временно опустилась до двухмесячного минимума ниже важной психологической отметки $90,000.

В этой статье я анализирую, какие факторы привели к внезапному обрушению, почему цена на биткойн растет сегодня и как следует интерпретировать бычий бар выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней — потенциально сильный сигнал к покупке.

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Во вторник биткойн торгуется на уровне выше $97,000 на платформе Binance, достигая самой высокой стоимости за неделю. Криптовалюта выросла на 2.7%, в то время как альткойны следуют за ней. Эфириум (ETH) увеличился на 4.9% за последние 24 часа, достигнув $3,200, в то время как XRP, третья по величине криптовалюта по рыночной капитализации, поднялась на 7% до отметки $2.56.

Как видно на приведенном ниже графике, цена биткойна остается в фазе консолидации, начавшейся с ноября. Нижняя граница находится около $92,000, а верхняя ограничена предыдущим максимумом в $98,000.

Однако в понедельник настрой был менее оптимистичный, когда биткойн временно упал до $89,398, вызвав панику и беспорядок среди розничных инвесторов. Эта временная паника также проявилась на рынке деривативов, когда в течение четырех дней инвесторы вывели из биржевых инвестиционных фондов (ETF) $1.6 млрд, что стало одной из самых длинных серий продаж за последнее время.

За последние 24 часа убытки понесли как «быки», так и «медведи». Примерно $500 миллионов в кредитных позициях было ликвидировано на рынке, с почти равным распределением между длинными и короткими позициями. Биткойн составлял более 20% этой активности, с ликвидированной суммой в $44 миллиона из длинных позиций и $72 миллиона из коротких.

Аналитики связывают недавнее падение биткойна и более широкого криптовалютного рынка с двумя основными факторами: так называемой «трампоманией» и денежной политикой.

Причины падения биткойна: политика ФРС и неопределенность на рынке

Спад на криптовалютном рынке в основном вызван изменением ожиданий относительно политики процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС). Сильные экономические показатели заставили инвесторов предсказывать более продолжительный период высоких процентных ставок. Особенно повлиял на этот прогноз крепкий рынок труда в США с 256,000 новых рабочих мест вне сельского хозяйства и уровнем безработицы 4.1%.

Согласно инструменту FedWatch CME, вероятность снижения ставки на следующем заседании, запланированном на 29 января, составляет всего 2.7%. В настоящее время рынок оценивает более высокую вероятность (около 40%) снижения до диапазона 4.00–4.25% во второй половине года. Ранее ожидания были связаны с более агрессивным снижением ставок, что, как предполагалось, могло бы стимулировать рискованные активы, такие как криптовалюта и акции.

Кроме того, первоначальный восторг по поводу про-крипто политики Трампа уступил место осторожным настроениям рынка. Хотя предстоящее президентство Трампа обещало превратить США в «криптостолицу мира», инвесторы теперь сосредоточены на реальных экономических событиях, а не на будущих политических обещаниях.

Снижение криптовалют не происходит изолированно. Распродажа на рынке казначейских бумаг создала эффект домино на различные классы активов, затронув как криптовалютные, так и традиционные рынки. Эта более широкая реакция рынка демонстрирует растущую корреляцию биткойна с традиционными рискованными активами.

Будет ли биткойн продолжать расти? Прогнозы и технический анализ цены BTC

В техническом анализе графика цены биткойна я хочу обратить внимание на одну свечу. Эта свеча может показаться скромной и едва заметной. Однако, на мой взгляд, она несет значительную силу и потенциал для покупки. Это «бычий пин-бар» (или дожи-свеча) с почти невидимым телом и очень длинной нижней тенью, указывающей на то, что медведи были у власти, но вынуждены были уступить «быкам» к закрытию сессии.

Что показывает график?

Бычий пин-бар протестировал 50 EMA и два критических уровня поддержки: $92,000 и $90,000.

Все три уровня удержались, и цена ответила немедленным ростом на следующий день.

Этот сильный бычий сигнал подтвердил нижнюю границу зоны консолидации, указывая на то, что покупатели, вероятно, будут активно защищать эту отмеченную зелёным зону поддержки.

Хотя биткойн остается в стадии консолидации, эта реакция предполагает, с чисто технической точки зрения, возможность движения к $103,000 (высоты 2025 года) и, в конечном итоге, к $108,000, что является его рекордом на сегодняшний день.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления цены биткойна

Поддержка Сопротивление $90,000 – психологически важный уровень $100,000 – психологически важный уровень $92,000 – минимум, тестировавшийся в ноябре, декабре и январе $103,000 – высота 2025 года 50 EMA – находится на $94,482 $108,000 – текущий рекорд

Прорыв за текущий рекорд является необходимым условием для рассмотрения амбициозных прогнозов на 2025 год и далее. Некоторые из них действительно смелые.

Прогноз цены биткойна: достигнет ли BTC $1 миллиона?

В конце прошлого года я задавался вопросом: «Достигнет ли биткойн $1 миллиона?» По мнению Джеффа Парка, главы Alpha Strategies в Bitwise Asset Management, это могло бы стать возможным, если бы правительство США приняло стратегию резервов в биткойнах. Однако к настоящему моменту он оценивает вероятность такого сценария всего в 10%.

Артур Хейз, основатель криптовалютной биржи BitMEX, часто упоминает амбициозные уровни такие, как $1 миллион. На прошлой неделе он выступал гостем на шоу Тома Билье, где обсудил текущее состояние криптовалютного рынка в ходе почти двухчасового интервью. Хейз предполагает, что биткойн постепенно движется к семизначным оценкам и может достичь их в обозримой перспективе, возможно, в течение следующих пяти лет.

«Биткойн уже прожил 15 лет. Это заставляет инвесторов поверить в его долговечность», — комментирует Хейз. «BTC будет существовать следующие 15, 20, 100 лет. Я считаю, что это будет сохранять ценность. Я могу использовать его для оплаты необходимых вещей, так что я начну включать его в 2%, 3%, 4%, 5%, 10% своих пенсионных накоплений или сбережений и начну покупать этот актив сейчас».

Другие эксперты, включая аналитиков VanEck, предсказывают более земные цифры. Месяц назад они прогнозировали, что цена биткойна может достигнуть $180,000 в 2025 году.

Цена биткойна: популярные вопросы

Почему цена биткойна растет?

Рост цен на биткойн обусловлен формированием сильного бычьего пин-бара выше критических уровней поддержки, сигнализирующего о сильной покупательской активности. Настрой рынка улучшился, поскольку биткойн восстановился после двухмесячного минимума $89,398 и теперь торгуется выше $97,000. Это движение отражает консолидацию в диапазоне $92,000–$98,000, поддерживаемую техническими индикаторами и более широким оптимизмом на рынке.

Поднимется ли биткойн снова?

Ожидается, что цена биткойна будет продолжать расти на основе технического анализа. Если он пробьет ключевой уровень сопротивления в $103,000, он мог бы вновь потестировать рекордный максимум в $108,000. Долгосрочные прогнозы остаются оптимистичными, некоторые эксперты предсказывают значительные приросты к 2025 году, если рыночные условия останутся благоприятными.

Почему биткойн так ценен сегодня?

Ценность биткойна обусловлена его статусом децентрализованного цифрового актива с ограниченным предложением, служащим защитой от инфляции и потенциальным средством хранения ценности. Его растущее принятие, безопасность сети и потенциал в качестве глобального резервного актива способствуют его высокой оценке.

Почему биткойн недавно упал?

Недавний спад цен на биткойн был вызван реакцией рынка на ожидания продолжительных высоких процентных ставок от Федеральной резервной системы. Сильные экономические данные США уменьшили вероятность снижения ставок, оказав давление на рискованные активы, такие как криптовалюты. Кроме того, изменение настроений вокруг про-крипто политики будущей администрации США добавило неопределенности на рынок.

Сколько будет стоить биткойн в 2025 году?

Прогнозы по стоимости биткойна в 2025 году сильно варьируются. Аналитики прогнозируют потенциальные максимумы от $180,000 (по мнению VanEck) до более $1 миллиона (по прогнозам Артура Хейза) в зависимости от трендов адаптации, макроэкономических условий и регулирующих изменений. Более консервативная оценка предполагает, что биткойн будет стоить $180,000, отражая стабильный рост без чрезмерной спекуляции.

Источник: Financemagnates