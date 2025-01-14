Политические инициативы, которые Байден продвигает перед уходом с поста президента

Президент Джо Байден в последний раз покинет Белый дом 20 января. Преемником станет Дональд Трамп, который намерен сразу же реализовать множество новых политических инициатив. Однако и Байден на прощание старается завершить реализацию нескольких собственных проектов.

В декабре Байден объявил почти о $2,5 миллиардах помощи Украине в сфере безопасности, смягчил приговоры для заключенных, находящихся в камере смертников, и предоставил помилование рекордному числу заключенных. В начале 2025 года, наряду с решением кризисов вроде калифорнийских пожаров и обеспечением утверждений судей, Байден продвигал законопроекты, награждал медалями граждан и служащих, а также подчеркивал успехи своей администрации в рамках таких тем, как права ЛГБТ, здравоохранение и развитие малого бизнеса.

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Байден заявил, что оставляет следующей администрации «очень сильные позиции». По его словам, его администрация добилась значительных успехов, в том числе благодаря серии исполнительных инициатив.

Блокировка слияния с компанией U.S. Steel

3 января Байден заблокировал сделку на сумму почти $15 миллиардов, в рамках которой японская компания Nippon Steel планировала приобрести американскую U.S. Steel. Байден обосновал свой шаг национальной безопасностью, утверждая, что сильная отечественная стальная промышленность критически важна для устойчивости цепочки поставок. Компании Nippon и U.S. Steel подали в суд на администрацию Байдена, но срок, отведенный для отмены сделки, был продлен до середины июня, уже в ходе президентства Трампа.

Увеличение пособий по социальному обеспечению

5 января Байден подписал «Закон о справедливости социального обеспечения», который увеличит выплаты многим бывшим и текущим государственным служащим. Это позволяет повысить ежемесячные выплаты примерно 3 миллионам получателей и компенсировать потери за 2024 год.

Запрет на бурение на шельфе

6 января Байден запретил новое бурение нефти и газа на большинстве прибрежных вод США. Эта мера является частью общей стратегии по борьбе с изменением климата и сохранению окружающей среды.

Исключение медицинских долгов из кредитных отчетов

7 января было объявлено о снятии около $49 миллиардов медицинских долгов из кредитных отчетов, что улучшит кредитные рейтинги более чем 15 миллионам американцев.

Расширение льгот для ветеранов

8 января Байден объявил о расширении льгот для ветеранов с раковыми заболеваниями, связанными с токсичными выбросами. Новые льготы позволят подавать заявки без необходимости доказывать связь заболевания с военной службой.

Обострение санкций против России

10 января администрация Байдена расширила санкции на энергетический сектор России в ответ на продолжающуюся войну в Украине, охватывая ключевых производителей нефти и судов.

Введение руководящих принципов налоговых льгот на экологичную топливную продукцию

10 января Министерство финансов США представило руководства по налоговым льготам для производителей экологичного топлива, чтобы стимулировать развитие технологических инноваций в этой сфере.

Прощение студенческой задолженности

13 января Байден одобрил списание долгов по студенческим кредитам для более чем 150 тысяч заемщиков. В общей сложности за время его президентства было прощено долгов на $183,6 миллиардов, что является рекордным показателем.

Ограничение экспорта чипов для ИИ

13 января администрация Байдена ввела дополнительные ограничения на экспорт чипов для искусственного интеллекта в попытке предотвратить их попадание в такие страны, как Китай.

Переговоры о прекращении огня в Газе

Администрация Байдена сотрудничает с посредниками из Катара и Египта для достижения прекращения огня между Израилем и ХАМАС, стремясь найти решения перед очередной инаугурацией.

Источник: Time