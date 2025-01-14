Подробности обновлений игрового процесса The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake — Отчет

Слухи о ремейке The Elder Scrolls IV: Oblivion продолжают набирать обороты. На этот раз стали известны подробности о том, как ремейк значительно улучшит несколько игровых систем.

Как сообщает MP1st, утечка информации о ремейке The Elder Scrolls IV: Oblivion поступила от бывшего сотрудника студии Virtuos, которая, предположительно, занимается этой переосмысленной версией популярной ролевой игры от Bethesda. На сайте этого лица подтверждается наличие проекта, использование Unreal Engine 5 и полная переработка игры. Также упоминается обновление таких элементов, как выносливость, скрытность, блокировка, стрельба из лука, реакция на попадания и HUD. Реклама

Новая система блокировки будет вдохновлена жанром Soulslike. По заявлению источника, причиной изменений стал тот факт, что оригинальная система была «скучной» и «раздражающей».

Обновленные иконки скрытности помогут улучшить предыдущую систему скрытности.

«Система выносливости была изменена, чтобы меньше раздражать игрока, и сделать труднее реализуемым потерю сознания при истощении выносливости за счет новых методов расчетов», — сообщается в отчете. «HUD был изменен, чтобы сделать его более понятным и эстетически привлекательным для молодой аудитории».

«Реакции на попадания также были добавлены, чтобы улучшить отклик на урон, нанесенный игроку и NPC», — продолжается в отчете. «Наконец, стрельба из лука была улучшена с целью большей играбельности и модернизации как в третьем, так и в первом лицах».

В прошлом месяце инсайдер Extas1s утверждал, что ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion выйдет где-то в 2025 году. Он также предполагал, что игра будет анонсирована на Xbox Direct в январе.

Этот Xbox Direct был объявлен в начале этого месяца. Xbox Developer Direct состоится 23 января 2025 года. В программе заявлены три игры, включая ожидаемую игру для PS5 Doom: The Dark Ages. Есть загадочная игра-сюрприз, которую некоторые считают ремейком The Elder Scrolls IV: Oblivion. Однако Джез Корден из Windows Central заявляет, что это будет «новая часть легендарной японской франшизы, имеющей десятилетия истории».

Конечно, как и с любыми подобными слухами и утечками, стоит отнестись к ним с долей осторожности. Мы узнаем больше, если и когда эта информация будет официально представлена.

(Источники: MP1st via VGC)