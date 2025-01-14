Пит Хегсет столкнулся с трудными вопросами о роли женщин в армии

Пит Хегсет столкнулся с критикой со стороны сенаторов обеих партий, оценивавших его кандидатуру на должность главы Министерства обороны, из-за его прежних высказываний о женщинах в вооружённых силах. Это сделало его первым из назначенцев Дональда Трампа, кому пришлось оправдываться на слушаниях.

На протяжении последних недель Хегсет был вовлечён в череду скандалов, включая обвинения в любвеобразии, сексуальных домогательствах, неуместном употреблении алкоголя и финансовых нарушениях. На напряжённых слушаниях во вторник он попытался разъяснить свои прошлые высказывания и заверил комитет Сената по вооружённым силам в том, что будет работать над устранением «идеологии пробуждённости» в армии, обещая «восстановить боевой дух в Пентагоне».

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Несмотря на попытки Хегсета показать уверенность и ясность своей визии для вооружённых сил США, наиболее острые вопросы были заданы представителями его собственной партии. Одна из скептически настроенных республиканцев, сенатор Джони Эрнст из Айовы, голос которой в комитете по вооружённым силам может стать решающим для 44-летнего бывшего ведущего Fox News и ветерана Национальной гвардии. Эрнст, командир в отставке Национальной гвардии и выжившая после сексуального насилия, выразила обеспокоенность относительно лидерского опыта Хегсета и его прошлых комментариев о женщинах на боевых позициях.

В одном из обменов мнений с Эрнст Хегсет, казалось, отступил от своей прежней позиции против женщин на боевых должностях — позиция, которая уже вызвала недовольство как в армии, так и за её пределами. Эрнст и несколько демократов комитета настаивали на объяснении этих комментариев, которые теперь Хегсет считает «неправильно истолкованными».

В своей книге 2024 года Хегсет написал, что женщины созданы быть «дающими жизнь» и не должны служить на боевых позициях. «Отцы подталкивают нас рисковать. Матери устанавливают на наши велосипеды тренировочные колёса. Нам нужны матери. Но не в армии, особенно не в боевых подразделениях», — отметил он. На вопрос сенатора Джин Шахин из Нью-Гэмпшира, демократа, считает ли он, что две женщины в комитете, служившие в армии — сенаторы Тэмми Дакворт из Иллинойса и Эрнст — сделали армию менее способной, Хегсет ответил: «Нет, их вклад неоценим. Мои комментарии касаются одинаковых стандартов для всех».

Сенатор Кирстен Джиллибренд из Нью-Йорка, демократка в комитете, назвала его комментарии о женщинах «глупыми» и «недостойными должности министра обороны». «Для успешного выполнения этой работы вам нужно изменить своё восприятие женщин, и я не уверена, что вы сможете это сделать», — сказала она. Позже сенатор Элизабет Уоррен из Массачусетса, демократка, выразила сомнение относительно изменения мнения Хегсета о женщинах на боевых позициях и спросила, как женщины могут быть уверены, что он не изменит своё мнение вновь после утверждения. «Я слышала про обращения на смертном одре, но это первый раз, когда я вижу обращение на утверждении», — сказала она.

Хегсет может потерять только один голос республиканца в комитете Сената по вооружённым силам, если все демократы выступят против него. Если его кандидатура будет поставлена на голосование в полном Сенате, Хегсет может позволить потерять не более трёх голосов республиканцев, если все демократы проголосуют против него. Перед слушаниями он встретился только с одним демократом — сенатором Джеком Ридом из Делавэра, главным демократом комитета. Несколько демократов подвергли его критике за отказ от встреч с ними.

Для многих в комитете вопросы вызывали не только взгляды Хегсета на гендерные вопросы и службу в армии. Личные обвинения, включая сексуальные домогательства, употребление алкоголя на рабочем месте и обвинения бывших коллег в плохом управлении организациями ветеранов, которыми он руководил, оставались основными причинами беспокойства. Хегсет назвал эти обвинения «координированной кампанией по дискредитации» и заявил, что СМИ пытаются его уничтожить, так как он является «агентом перемен». Он ранее признал, что заплатил нераскрытую сумму женщине, обвинившей его в сексуальных домогательствах на конференции республиканцев в 2017 году, однако против Хегсета в связи с этим инцидентом обвинения так и не были выдвинуты. Под давлением Эрнст Хегсет сказал, что назначит старшего должностного лица, ответственного за профилактику сексуальных насилий в армии.

«Я не идеален», — признался Хегсет. «Но искупление реально».

На слушаниях также звучали вопросы от демократов по поводу подходящего опыта Хегсета для руководства Пентагоном, особенно учитывая его относительное отсутствие управленческого опыта в крупных бюрократических организациях. Рид, главный демократ комитета, который голосовал за назначенцев Трампа на посты министра обороны в его первом президентском сроке, выразил сомнения в способности Хегсета руководить огромной военной машиной США и заявил, что рассмотрел обвинения против него, которые, по его мнению, «дисквалифицировали бы любого военнослужащего от занятия любой руководящей должности в армии». Другие демократы отметили, что его управленческий опыт уступает даже среднему управленцу в частных компаниях, не говоря уже о главе одной из крупнейших мировых организаций.

Тэмми Дакворт, ветеран боевых действий в Ираке, задала Хегсету вопросы на военные темы. В какой-то момент она попросила его назвать страну, входящую в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), политиko-экономический союз 10 государств. Он назвал Южную Корею, Японию и Австралию — ни одна из этих стран не входит в АСЕАН. «Советую вам немного подучиться», — сказала она.

В ответ на вопросы о его квалификации Хегсет подчеркнул свою военную службу, лидерство в Национальной гвардии и работу в ветеранских организациях, подчеркнув при этом свою роль критика военного истеблишмента и сторонника реформ.

«Правда в том, что у меня нет такой же биографии, как у министров обороны последних 30 лет», — сказал Хегсет в своём вступительном заявлении. «Но, как сказал мне президент Трамп, мы неоднократно ставили во главе Пентагона людей с якобы ‘правильными полномочиями’ — будь то отставные генералы, академики или руководители оборонных подрядчиков, и куда это нас привело?»

«Пора вручить штурвал тому, у кого ботинки в пыли», — добавил он. «Есть шанс на перемены. Тому, у кого нет личной заинтересованности в определённых компаниях или программах».

Если его утвердят на должность, Хегсет будет руководить более чем тремя миллионами военных и гражданских служащих по всему миру, ядерным арсеналом США и годовым бюджетом более 800 миллиардов долларов. От него будет ожидаться руководство национальными вооружёнными силами на фоне угроз со стороны России, Китая, Ирана и других противников по всему миру.

Некоторые представители общественности также выразили своё несогласие с назначением Хегсета во вторник. Четверо человек, один в кепке ветерана Вьетнама, были удалены из зала сразу после начала вступительной речи Хегсета. По крайней мере трое из них протестовали против его позиции по войне в Газе. Позже, на вопрос республиканского сенатора Тома Коттона из Арканзаса о том, чтобы разъяснить его позицию по войне между Израилем и Хамас, Хегсет заявил, что поддерживает «уничтожение каждого последнего члена Хамаса».

Хегсет также прокомментировал политику разнообразия и инклюзии, утверждая, что она «разделяет» войска и что армия должна ставить «меритократию на первое место».

На вопрос сенатора Мазии Хироно с Гавайев, демократа в комитете, планирует ли он использовать армию для захвата Гренландии или Панамского канала, как ранее предложил Трамп на пресс-конференции 7 января, Хегсет сказал, что никогда не раскроет свои планы публично.

Пока не ясно, получит ли Хегсет поддержку всех республиканцев в комитете или в верхней палате. Некоторые республиканские сенаторы, включая Сьюзан Коллинз из Мэна и Лизу Мурковски из Аляски, остаются неопределёнными в поддержке его назначения.

Источник: Time