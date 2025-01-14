Очаровательный трансформер: мини-ПК с сенсорным экраном, клавиатурой и батареей

Новая модель MiniBook X от Chuwi на 2025 год с процессором Intel N150

Весит менее 1 кг и оснащена 10.5-дюймовым сенсорным экраном

Цена пока не объявлена

Серия Chuwi MiniBook X известна своим трансформируемым дизайном 2-в-1 с возможностью вращения на 360 градусов и сенсорным экраном. В первом квартале 2025 года компания Chuwi планирует обновить серию, представив MiniBook X N150 третьего поколения. Реклама

Основным улучшением в этом новом устройстве является процессор — устройство будет работать на Intel N150 Twin Lake, заменив прежний Intel N100 Alder Lake-N. Несмотря на это, N150 остается бюджетным чипом с немного увеличенными частотами процессора и графического процессора.

Достаточно оперативной памяти и возможностей подключения

MiniBook X N150 оснащен 12 ГБ памяти LPDDR5 и SSD на 512 ГБ. Как и в предыдущих версиях, мини-ноутбук N150 использует 10.51-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей.

Устройство поддерживает два порта USB Type-C, расположенные справа. Эти порты обеспечивают передачу данных, вывод видео и зарядку с помощью USB Power Delivery 3.0. Также имеется разъем для наушников 3.5 мм.

Батарея устройства имеет ёмкость 28.8 Вт·ч, что немного больше по сравнению с прошлым поколением, где ёмкость составляла 26.65 Вт·ч.

MiniBook X имеет корпус из алюминиевого сплава весом около 920 грамм. Устройство также оснащено активной системой охлаждения с вентилятором и тепловыми трубками.

Цена на Chuwi MiniBook X N150 будет объявлена ближе к его выпуску.

Источник: TechRadar