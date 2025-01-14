Официальный анонс DJI Flip: уникальный дрон, складывающийся, как велосипедные спицы, стартует от $439

Введение

DJI Flip за $439 может стать отличным стартом для тех, кто обычно не покупает дроны. Его можно разложить, запускать с руки с помощью одной кнопки, снова приземлять на руку или использовать джойстики. При этом он обеспечивает съемку фото и видео высокого качества, опережая ближайших конкурентов.

Конкуренция и покорение рынка

В августе коллега Томас Рикер рассказал о том, как конкурент DJI — компания Hover, изменила рынок, предложив летную камеру за $349, не требующую навыков работы с джойстиком. DJI со своим устройством Neo за $199 выглядела готовой к крупному прорыву. Однако Flip не только позволяет запускать и снимать базовые дроны, круговые и «следуй за мной» съемки непосредственно с дрона, но и значительно улучшает качество камеры, устойчивость полета и время работы от батареи (указанные 31 минута), а также ускоряет запуск. Однако использовать его в режимах FPV не получится.

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Дизайн и технические характеристики

Flip — первый дрон от DJI, который внешне напоминает «ходока» из «Звездных войн» или велосипед пенни-фартинг, когда сложен. Он автоматически включается при раскладывании, экономя две нажатия кнопок. Каждая из четырех лопастей имеет полное покрытие пропеллерной защитой — первая для складываемых дронов DJI. Это защита включает автоматическую стояночную систему и 3D-инфракрасный сенсор, оберегающий камеру от передних ударов.

Камера и стабильность

Хотя камера Flip не такая впечатляющая как 1.0-дюймовая матрица на DJI Osmo Pocket 3, мои первые результаты на хорошем освещении понравились. Его матрица 1/1.3 дюйма с возможностью съемки 4K60 в формате 4:3 позволяет делать вертикальное видео 2.7K или фотографии 48 мегапикселей благодаря быстрой диафрагме f/1.7. Есть примеры моих неоплаченных ранних полетов, в том числе дрон-селфи и фотография.

Сравнение с другими моделями

Честно говоря, DJI Neo, стоящий меньше половины цены, не может сравниться с таким уровнем производительности. По тому же озеру и парку Neo не смог даже поддерживать ровный уровень, когда ветер колебал его более легкую раму, а его изображения казались нечеткими и размазанными. Flip имеет трехосевой подвес для поддержания стабильности. Профессионалы могут записывать в 10-битном формате D-Log M.

Перспективы и ожидания

Другие, более дорогие дроны DJI могут предложить еще лучшую производительность, к тому и вертикальную съемку путем поворота стабилизатора. Сложно представить, чтобы любитель дронов выбрал Flip, а не стал ждать, что предложит еще не анонсированный DJI Mini 5.

Позиционирование на рынке

«В настоящее время нет планов по прекращению серии Mini. DJI Flip — это новая серия дронов начального уровня, которая будет предлагаться наряду с DJI Neo и DJI Mini. Каждый из этих дронов предназначен для удовлетворения потребностей различных типов начинающих пользователей», — подтвердила представитель DJI Дейзи Конг.

Общие впечатления и выводы

Я был удивлен размерами Flip; хотя он попадает под весовой лимит в 249 грамм, который обычно активирует правовые нормы, такие как публичное вещание своего местонахождения, он не складывается мельче, чем Mini. Всё же он не влезает ни в один из карманов моих штанов, кроме самых больших. Кроме того, несмотря на заглушенные пропеллеры, он достаточно громкий и не относится к тихим дронам компании. Хотя Flip стоит больше чем $199 Neo, он не поддерживает шлемы FPV для полетов как птица.

Комплектация и стоимость

Flip предлагается за $439 с базовым контроллером RC-N3, который позволяет использовать ваш телефон в качестве экрана, а также режимами запуска с руки. Версия за $779 включает три батареи, чехол и более продвинутый контроллер DJI RC 2 с встроенным экраном яркости 700 нит. Версии DJI Mini 4 Pro с аналогичными комплектами стоят $959 и $1,099 соответственно, что на $320 больше.

Доступность

DJI Flip должен быть доступен для покупки и доставки уже сегодня на сайте DJI.

Фото и видео предоставлены Sean Hollister / The Verge

Источник: TheVerge