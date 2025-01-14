Опубликован отчет Джека Смита о Трампе: ключевые выводы и полный текст документа

ВАШИНГТОН — Специальный прокурор Джек Смит заявил, что его команда «обеспечивала верховенство закона» в ходе расследования попыток избранного президента Дональда Трампа отменить результаты выборов 2020 года. В своем долгожданном отчете, опубликованном во вторник, Смит отстаивает своё решение выдвинуть уголовные обвинения, которые, по его мнению, привели бы к осуждению, если бы избиратели не вернули Трампа в Белый дом.

Отчет утверждает, что «основой всех преступных действий господина Трампа была ложь — заведомо ложные утверждения о мошенничестве на выборах, и доказательства показывают, что Трамп использовал эти лжи в качестве оружия для подрыва функции федерального правительства, фундаментальной для демократического процесса США». Реклама

Отчет появился всего за несколько дней до возвращения Трампа на пост президента 20 января и сосредотачивает новое внимание на его отчаянной, но безуспешной попытке удержать власть в 2020 году. Благодаря победе Трампа на выборах уголовное преследование оказалось невозможным, и документ, по всей вероятности, станет последней летописью Министерства юстиции об этом мрачном этапе американской истории, который поставил под угрозу мирную передачу власти — краеугольный камень демократии на протяжении веков, и дополнит уже опубликованные обвинительные заключения и отчеты.

Трамп был обвинен в августе 2023 года в попытке отменить результаты выборов, но дело было отложено из-за апелляций, а затем значительно сужено консервативным большинством Верховного суда, которое впервые отклонило возможность уголовного преследования бывших президентов за официальные действия.

Несмотря на попытки Смита спасти обвинение, команда полностью отменила его в ноябре из-за давней политики Министерства юстиции, согласно которой действующие президенты не могут подвергаться федеральному преследованию.

«Точка зрения Министерства о том, что Конституция запрещает продолжение обвинения и преследования Президента, категорична и не зависит от тяжести предъявленных обвинений, силы доказательств правительства или обоснованности обвинения, которые Офис полностью поддерживает», говорится в отчете. «На самом деле, если бы не победа Трампа на выборах и его неминуемое возвращение на пост президента, Офис оценил бы, что допустимых доказательств достаточно для того, чтобы добиться обвинительного приговора в суде».

Минюст передал отчет в Конгресс во вторник утром после того, как судья отклонил попытку защиты заблокировать его публикацию. Отдельный том отчета, посвященный хранению Трампом секретных документов в Мар-а-Лаго, действия, которые стали основой для отдельного обвинения против Трампа, пока останется засекреченным.

Хотя большая часть деталей попыток Трампа оспорить результаты выборов уже хорошо известна, документ впервые включает в себя подробную оценку Смита о его расследовании, а также защиту Смита от критики со стороны Трампа и его союзников, что следствие было политизировано или что он сотрудничал с Белым домом — оценку, которую он назвал «смешной».

«Хотя мы не смогли довести предъявленные обвинения до суда, я считаю, что важно, что наша команда отстаивала верховенство закона», написал Смит в письме к Генеральному прокурору Меррику Гарланду, приложенном к отчету. «Я уверен, что пример, который наша команда показала другим, чтобы бороться за справедливость без учета личных затрат, имеет значение».

Специальный прокурор также подробно изложил трудности, с которыми столкнулась его команда при расследовании, включая заявление Трампа об исполнительной тайне, чтобы попытаться не допустить предоставления свидетельских показаний, что заставило прокуроров вступить в закрытые судебные разбирательства перед предъявлением обвинения.

Другой «значительной сложностью» была «способность и готовность» Трампа использовать своё влияние и социальные сети для давления на свидетелей, суды и прокуроров, что побудило прокуроров запросить судебное постановление, запрещающее вмешательство, для защиты потенциальных свидетелей от преследования, написал Смит.

«Использование запугивания и преследования Трампом в ходе расследования не было новшеством, что подтверждается его действиями в ходе обвиняемых заговоров», написал Смит.

«Фундаментальной составляющей поведения Трампа, лежащей в основе обвинений в избирательном деле, было использование социальных сетей — в то время Twitter — для публичных нападок и попыток повлиять на государственных и федеральных чиновников, судей и работников избирательных комиссий, которые отказались поддержать ложные утверждения о том, что выборы были украдены, или которые иначе сопротивлялись соучастию в схеме Трампа», добавил он.

Смит также впервые объяснил процесс принятия решения о преследовании, написав, что его офис решил не предъявлять Трампу обвинения в подстрекательстве частично из-за опасений по поводу свободы слова, или в мятеже, поскольку он был действующим президентом в то время и имелись сомнения относительно судебной перспективы преступления, которое ранее не рассматривалось в суде.

Источник: Time