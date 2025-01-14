Объявление номинаций на «Оскар» отложено из-за лесных пожаров

Оскароносные номинации отложены почти на неделю от первоначальной даты из-за продолжающихся лесных пожаров в Калифорнии. Теперь объявление номинаций состоится 23 января, как сообщили в понедельник представители Академии кинематографических искусств и наук.

«Мы все глубоко потрясены последствиями пожаров и тяжелыми потерями, которые понесли многие в нашем сообществе», — заявили генеральный директор Академии Билл Крамер и президент Академии Джанет Янг в совместном заявлении. «Академия всегда была объединяющей силой в киноиндустрии, и мы стремимся быть вместе перед лицом невзгод». Реклама

Из-за продолжающихся пожаров в районе Лос-Анджелеса, киноакадемия также продлила период голосования за номинации для своих членов до пятницы. Первоначально планировалось, что номинации будут объявлены этим утром.

Организация, ответственная за проведение Оскаров, также приняла решение отменить ежегодный обед для номинантов — нетелевизионное мероприятие, наиболее известное своими ежегодными групповыми фотографиями. Научные и технические награды, ранее запланированные на 18 февраля, будут перенесены на более поздний срок.

97-я церемония вручения Оскаров по-прежнему состоится 2 марта в Dolby Theatre с прямой трансляцией на ABC, начиная с 19:00 по восточному времени, и стримингом на платформе Hulu.

Отметим, что в 2021 году номинации на Оскар были отложены из-за пандемии COVID-19.

Церемония также откладывалась несколько раз и ранее: в 1938 году она была перенесена на неделю из-за катастрофических наводнений в Лос-Анджелесе.

В 1968 году церемония была отложена на два дня после убийства доктора Мартина Лютера Кинга-младшего. А в 1981 году её перенесли на 24 часа после покушения на президента Рональда Рейгана в Вашингтоне.

Решение 1981 года было принято за четыре часа до запланированного начала трансляции.

Источник: Time