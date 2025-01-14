Обзор eSIM от Sim Local | TechRadar

Введение

Sim Local активно развивается на рынке eSIM, предлагая различные планы для путешественников, которые предпочитают обходиться без физических SIM-карт и дорогих роуминговых платежей. Обеспечивая покрытие более чем в 150 странах, поддержку сети 5G и наличие киосков в крупных аэропортах, эта eSIM для международных поездок обещает комфорт и экономичность. Но справляется ли она с этими задачами?

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Планы и цены Sim Local

Sim Local предлагает широкий выбор планов, охватывающих различные страны и регионы. Доступны местные опции для всех поддерживаемых стран, включая отдельные территории (например, Азоры), а также региональные пакеты eSIM для Европы и Карибского региона, и два глобальных плана.

Для пользователей в Великобритании доступны варианты eSIM от 3 ГБ данных на 30 дней без звонков и сообщений с ценой $8.75, до плана Unlimited за $50.50, предлагающего безлимитные данные, текстовые сообщения и местные звонки.

Для тех, кто ищет покрытие в Европейском Союзе, минимальный план стоит $21.50 и включает 12 ГБ данных, 200 текстовых сообщений и 30 международных минут на 14 дней. За план Europe 50 GB придется заплатить $56.75, но он включает в себя безлимитные сообщения и местные звонки.

Если вам нужно более продолжительное путешествие по Европе, доступен план Europe 70 GB на 28 дней с дополнительными GB и 120 международными минутами за $53.50.

Для совместного использования в Великобритании и ЕС Sim Local предлагает комбинированный план за $12.50.

Кроме того, доступны глобальные варианты, начиная с плана за $3.75 на 1 день и до более полного пакета за $32 на 14 дней в 155 странах.

Sim Local предоставляет полное возврат средств, если вы передумали или отменили поездку при условии, что план еще не активирован.

Особенности Sim Local

5G покрытие Если ваше устройство поддерживает 5G и находится в зоне покрытия, вы сможете использовать высокоскоростной интернет.

Поддержка точки доступа Sim Local eSIM также поддерживает создание мобильных точек доступа и предоставляет возможность делиться интернетом.

Киоски в более чем 100 аэропортах Sim Local имеет магазины и киоски в более чем 100 аэропортах мира, включая основные европейские и американские аэропорты.

Установка Sim Local

Установка Sim Local интуитивно понятна. На сайте можно выбрать подходящий вариант и подтвердить, что устройство «разблокировано и поддерживает eSIM». Список поддерживаемых устройств доступен на сайте Sim Local.

После оформления заказа можно установить eSIM, отсканировав QR-код или вручную введя данные из сообщения с инструкциями.

Поддержка Sim Local

Сайт Sim Local содержит статьи и инструкции по установке и использованию eSIM. Если вы не нашли нужную информацию, можно обратиться в службу поддержки через сайт, чат, WhatsApp или по телефону. Поддержка доступна круглосуточно.

Заключение

Sim Local предоставляет удобное и доступное решение eSIM для международных путешественников. Компания предлагает широкое покрытие и региональные планы, подходящие под разные потребности в путешествиях. Поддержка 5G и возможность легко приобрести планы обеспечивают комфортное использование.

Часто задаваемые вопросы

Sim Local eSIM предназначена только для передачи данных? Sim Local предлагает различные планы, некоторые из которых поддерживают звонки и сообщения.

Можно ли установить eSIM от Sim Local с помощью QR-кода? Да, установка eSIM с помощью QR-кода возможна и проста. Если история не работает, доступно подробное описание на сайте.

Источник: TechRadar