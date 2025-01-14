Обзор Donkey Kong Country Returns HD: классика в новом обличии, но без новшеств

Возвращение легендарного Донки Конга: снова на платформе

Трилогия платформеров Donkey Kong Country, разработанная компанией Rareware для Super Nintendo Entertainment System (SNES), оставила значительный след в игровой индустрии. Донки Конг вернулся и мог соперничать с Марио среди лучших 2D-платформеров с тремя великолепно продуманными играми, выпущенными с 1994 по 1996 годы.

После четырнадцати лет отсутствия, в 2010 году Donkey Kong Country вновь появился под руководством разработчиков серии Metroid Prime — Retro Studios, которые взяли на себя создание Donkey Kong Country Returns. Теперь, спустя четырнадцать лет, игра снова выходит на рынок, но на этот раз без движения контроллера Wii или пониженной частоты кадров в версии для 3DS, что делает Donkey Kong Country Returns HD окончательной версией игры.

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Неожиданное возвращение

Сначала новость о выпуске этого порта вызвала разочарование. Прошло более десяти лет с момента выхода последней игры в серии — потрясающего Donkey Kong Country: Tropical Freeze. Но в последние годы Nintendo намекала на нечто большее для Донки Конга, включая его участие в фильме про Супер Марио Брос. и открытие тематического парка в Японии. Однако возвращение оказалось лишь переносом игры с Wii на новую платформу, что вызвало разочарование.

Новая версия не предлагает ничего особенно нового, кроме режима для начинающих, который выглядит симпатично, но лично мне он неинтересен. Хотя в Tropical Freeze легкий режим был с Фанки Конгом, здесь его нет.

Концепция игры

Сюжет игры снова начинается с того, что у Донки Конга похитили запасы бананов, что для героя эквивалентно утрате члена семьи. Retro Studios отказались от использования армии Крелингов из оригинальной трилогии в пользу племени Тики Так, которое является группой разумных масок. Их способность гипноза добавляет размах в сражения с боссами, где Донки Конг противостоит различным джунглевым существам под контролем масок.

В отличие от Марио, серия Donkey Kong Country представляет собой более требовательные платформеры. Донки Конг довольно тяжелый и массивный, и это ощущение передается в игровой процесс, требуя более стратегического подхода к прыжкам и перекатам через уровни.

Особенности и вызовы

Donkey Kong Country Returns HD возвращает персонажа Дидди Конга, который действует как своеобразный усилитель сил. Дидди добавляется к Донки Конгу, когда вы разбиваете специальную бочку, но, к сожалению, не возвращает возможность смены персонажей, что огорчает.

Разработчики из Retro Studios должны были выдержать высокие ожидания и создали игру, где начальные уровни напоминают перепевы классической трилогии. Но по мере прохождения, игра приносит новые интересные биомы, такие как уровень завода и вулкана, которые добавляют сложности и делают игру более интересной.

Заключение

В целом, Donkey Kong Country Returns HD предлагает окончательную версию классической игры с улучшенной графикой, хотя и без значительных нововведений. Доступны более легкий режим и некоторые изменения управления, но для игроков, уже знакомых с игрой, это может показаться недостаточным нововведением. В любом случае, игра остается качественным платформером, но не способным удивить тем, кто уже знаком с серией.

Источник: TechRadar