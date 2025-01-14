Обзор «American Primeval»: Переполненный котёл Дикого Запада на грани взрыва

Когда популярность вестернов возрастает, как это произошло на телевидении после неожиданного успеха сериала «Йеллоустоун» в 2018 году, можно утверждать, что наше коллективное понимание американской идентичности находится в состоянии изменений. После десятилетий морально простых фильмов о ковбоях и индейцах, поддерживающих самообраз американцев как мировой силы, в период Вьетнамской войны появились ревизионистские вестерны, критикующие насилие белого империализма. Современные переосмысления жанра сосредотачиваются на таких вопросах, как корпоративное вторжение и сложные междоусобные конфликты, которые неизбежно возникают и угрожают разрушению плюралистических обществ.

«Американская Прародина», наиболее амбициозный вестерн-сериал Netflix на сегодняшний день, необычайно явно касается именно этой темы, с результатами от проницательных до утрированных и чрезмерно сентиментальных. Действие происходит в Территории Юта в 1857 году, когда Север и Юг стремительно приближаются к войне, а различные фракции сражаются за контроль над фронтиром. Среди них представлены горные люди, охотники за головами и так называемые пионеры. Бригам Янг (Ким Коатс) возглавляет милицию мормонов, чье стремление к религиозной свободе стало пугающе жестоким; армия США следит за каждым его шагом, чтобы не дать ему сосредоточить слишком много власти. Люди, имеющие самое давнее и обоснованное право на эту землю, — это коренные общины, такие как юты, пайюты и шошоны, у каждой из которых свои стратегии выживания в условиях нашествия колонизаторов.

Реклама

В эту горячую точку прибывают Сара (Бетти Гилпин) и её подростковый сын Девин (Престон Мота), следуя из Северо-Востока и нуждаясь в проводнике для последнего опасного участка их пути на встречу с мужем Сары. В форте Бриджер в Вайоминге они встречают Айзека (Тэйлор Китч), почти дикого мужчину, который в итоге станет их проводником, и он шокирует Сару своей небрежной наготой. Но у нее есть секреты, которые делают её зависимой от его помощи. В их импровизированную семью входит также Два Луны (Шони Пурье), молодая коренная американка, спасающаяся от ужасного прошлого. Чего у Сары и Два Луны в избытке, так это присущего вестерн-героям качества: стойкости. Форт Бриджер, управляемый своим грубым, но добродушным именем Джимом Бриджером (Ши Уигхэм), становится стартовой площадкой для череды мрачных и кровавых столкновений между милицией Янга, парой молодых мормонов (Дейн ДеХаан и Саура Лайтфут-Леон), воином шошонов Красное Перо (Дерек Хинки) и все более разочарованным капитаном армии (Лукас Нефф).

Нет сомнений, что разрастающийся по влиянию «Йеллоустоун» является наиболее значимым вестерном нашего времени, порождая не только приквелы, такие как «1883» и «1923», но и создавая спрос на другие истории о суровых патриархах, борющихся с могущественными внешними силами, чтобы спасти свои богатые на драматические события ранчо. Примером являются такие проекты, как «Территория» от Netflix (австралийская версия «Йеллоустоуна») и «Внешний круг» от Amazon (научно-фантастическая версия «Йеллоустоуна»). Однако «Прародина» имеет другую атмосферу. Она более сурова, чем мыльная опера, что перекликается со сценариями Марка Л. Смита, автора сценария «Выжившего», и отличается полупрозрачной гаммой цветов, напоминающей сепию, требующей сильного желудка для восприятия кровавых сцен. Наиболее пронзительно шоу затрагивает темы, схожие с теми, которые были в великом мини-сериале Amazon-BBC 2022 года «Английский», находя баланс между воинственной безжалостностью различных западных групп и идеалистичным, но не наивным видением межкультурной связи.

Ошибка Смита и режиссера Питера Берга заключается в выдвижении на передний план банальной истории Сары и Айзека — очередной праведной женщины, покоряющей сердце холодного, раненого мужчины. Хотя им приходится убивать, чтобы защититься, их группа функционирует как оазис относительного благородства на фоне войны всех против всех, бушующей вокруг. К концу шестисерийного сезона эта история переходит в чрезмерную сентиментальность, несмотря на сильные актерские работы Гилпин, завоевавшей известность благодаря умению сочетать твердость с уязвимостью, и Китча, постоянно недооцененного актера, впервые заслужившего признание в сериале Берга «Огни ночной пятницы». В то время как их роман медленно движется к предсказуемой развязке, более интригующие персонажи, заполняющие периферии «Прародины», где сеть союзов, компромиссов и предательств отсылает к нашему нынешнему состоянию социально-политического хаоса, затмеваются в дыму пороха.

Источник: Time