Обещания Дональда Трампа на первый день: его планы и действия

Чуть больше года назад Дональд Трамп заявлял, что он станет «диктатором», но лишь на первые 24 часа своего президентства. Теперь, когда его инаугурация на посту президента назначена на 20 января, его планы на первый день в должности становятся яснее.

Трамп сообщил сенаторам-республиканцам, что готовит около 100 указов, которые будут подписаны в первый день его президентства, чтобы эффективно атаковать законодательную повестку администрации Байдена. В течение месяцев он намекал на амбициозные меры, которые хотел бы предпринять в первый же день: закрыть границу с Мексикой, положить конец войне между Россией и Украиной, помиловать заключенных, связанных с событиями 6 января, среди прочего. Реклама

В интервью TIME в ноябре Трамп заявил: «Послушайте, я могу отменить почти всё, что сделал Байден, через президентские указы. И в первый день большая часть этого будет отменена».

Хотя некоторые обещания Трампа на первый день могут быть исполнены через исполнительные указы, другие могут потребовать месяцев, а то и лет переговоров с Конгрессом. Судебные разбирательства по поводу некоторых его предложенных указов неизбежны, особенно в такой области, как гражданство по праву рождения и федеральные мандаты, касающиеся прав трансгендеров. Не ясно также, будет ли Трамп выполнять всё, что пообещал сделать в первые часы своего возвращения в Овальный кабинет.

Закрытие границы и восстановление запретов на поездки

Планы Трампа по изменению иммиграционной политики являются одними из самых масштабных из его обещаний на первый день. Он пообещал закрыть южную границу США, восстановить свои противоречивые запреты на поездки и приостановить допуск беженцев в страну — все это, вероятно, будет осуществлено через серию указов вскоре после его приведения к присяге.

Массовые депортации и окончание права на гражданство по рождению

Трамп намерен запустить, как он это называет, «крупнейшую операцию по массовой депортации» в истории страны в первый день работы в Белом доме. Его внимание будет сосредоточено на удалении преступников, недавно пересекших границу, и лиц, которым судом было предписано депортацию.

Трамп также пообещал в первый день отменить право на гражданство по рождению, что означает, что дети, рожденные на территории США от нелегальных иммигрантов, больше не будут автоматически получать гражданство страны. Этот шаг ожидает немедленных юридических вызовов.

Помилование заключенных за участие в событиях 6 января

Одно из самых личных обещаний Трампа — помиловать тех, кто был осужден за их роли в беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года. Трамп неоднократно указывал на намерение быстро выдать помилования многим из более чем 1500 людей, осужденным за преступления, связанные с участием в протестах против сертификации выборов.

Завершение войны между Россией и Украиной

В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно утверждал, что он завершит войну между Россией и Украиной за один день, как только займет пост президента. Однако после победы на выборах, похоже, что Трамп изменил свое обещание, отметив, что надеется на завершение войны в течение шести месяцев.

Отмена мер в поддержку «зеленой» энергетики

На первый день Трамп планирует отменить многие климатические политики, внедренные администрацией Байдена. Его план включает в себя конец так называемого «мандата на электромобили» и отмену климатических субсидий.

Сворачивание федерального регулирования

Для снижения стоимости жизни для американцев Трамп обещает устранить множество федеральных регулирований, утверждая, что они повышают стоимость товаров и услуг.

Запрет на участие трансгендеров в женском спорте и вооруженных силах

Трамп намерено с первого дня ввести запреты на участие трансгендерных женщин в женских спортивных соревнованиях и службе в армии, называя это защитой женских прав.

Сокращение финансирования «продвинутых» школ

Трамп собирается выступать против так называемых «продвинутых» образовательных политик, в том числе преподавания критической расовой теории. В первый же день он планирует сократить федеральное финансирование школ, которые обучают критической расовой теории или применяют мандаты на вакцинацию.

Источник: Time