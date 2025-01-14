Новый iPad Mini от Apple доступен по самой низкой цене на сегодняшний день.

Если вы ищете максимально портативный планшет, то у вас есть радостные новости: самый маленький планшет от Apple поступил в продажу по самой низкой цене на сегодняшний день у нескольких ритейлеров.
Скидки на iPad Mini:
- Последняя модель iPad Mini сейчас доступна на Amazon и Best Buy с Wi-Fi и 128 ГБ встроенной памяти по цене от 399 долларов (скидка в 100 долларов).
- Если вам требуется больше места для хранения, вы можете приобрести:
- модель с 256 ГБ по цене 499 долларов (скидка в 100 долларов);
- вариант с 512 ГБ за 699 долларов (скидка в 100 долларов).