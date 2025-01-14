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Новый iPad Mini от Apple доступен по самой низкой цене на сегодняшний день.

14.01.2025
Новый iPad Mini от Apple доступен по самой низкой цене на сегодняшний день. Новый iPad Mini от Apple доступен по самой низкой цене на сегодняшний день.

Если вы ищете максимально портативный планшет, то у вас есть радостные новости: самый маленький планшет от Apple поступил в продажу по самой низкой цене на сегодняшний день у нескольких ритейлеров.

Скидки на iPad Mini:

  • Последняя модель iPad Mini сейчас доступна на Amazon и Best Buy с Wi-Fi и 128 ГБ встроенной памяти по цене от 399 долларов (скидка в 100 долларов).
  • Если вам требуется больше места для хранения, вы можете приобрести:
    • модель с 256 ГБ по цене 499 долларов (скидка в 100 долларов);
    • вариант с 512 ГБ за 699 долларов (скидка в 100 долларов).
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