Новый DJI Flip: уникальный дизайн для новичков, но соответствует ли он ожиданиям?

Новый дрон DJI Flip на вершине модельного ряда:

Становится дороже и универсальнее модели Neo

Уникальный дизайн складывающихся пропеллеров

Цена начинается от $439 / £369 / AU$699

Компания DJI представила новый уникальный дрон Flip, разработанный специально для начинающих пользователей. Как и DJI Neo, Flip отличается простотой управления с помощью автоматики, что позволяет легко делать селфи с воздуха. Дизайн направлен на безопасность с защитными ограждениями, которые помогут использовать дрон вблизи объектов. При этом его характеристики значительно улучшены – полетные возможности и качество изображения на более высоком уровне.

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Во время тестов DJI Flip мы обнаружили, что качество 4K видео и 12-мегапиксельных фотографий намного превосходят Neo и приближаются к уровням серии Mini от DJI, таких как Mini 4K и Mini 4 Pro, хотя и не дотягивают до их максимума.

Отличительной особенностью DJI Flip является впервые созданный дизайн складывающихся пропеллеров – он напоминает технику из фильмов, таких как «Звездные войны», и раньше такого не встречалось. Он более громоздкий по сравнению с другими дронами для селфи, такими как Neo и HoverAir X1 Pro, что делает его более стабильным в полете, но при этом он остается в категории дронов массой до 249 граммов, которые не требуют регистрации.

Цены на DJI Flip стартуют с отметки $439 / £369 / AU$699 и доступны в разных комплектациях. Это в два раза дороже Neo, но в два раза дешевле Mini 4 Pro. Этот универсальный дрон, вероятно, определит новое направление для начальных моделей. Однако, удовлетворит ли он ожидания новеичков? Ответ будет зависеть от того, какие функции наиболее востребованы пользователями.

Новое утро для дронов начального уровня?

DJI Mini 4K является лучшим выбором для большинства: доступен по цене, снимает приличное видео в 4K и обладает множеством простых маневров. Если бюджет не ограничен, Mini 4 Pro считается лучшим среди дронов массой до 250 г. После появления Mini 4K в 2024 году, DJI также выпустила еще более дешевую модель Neo – совсем другого класса дрон для селфи.

Mini 4K и Neo имеют свои особенности, а Flip находится между ними, объединяя их преимущества. Но востребован ли столь универсальный дрон, как DJI Flip, остается под вопросом.

Flip значительно крупнее Neo как в разложенном, так и в сложенном состоянии. Он даже превосходит размеры всех моделей серии Mini от DJI, что частично вызвано конструкцией защищенных пропеллеров и новаторским подходом к дизайну.

Также он стоит дороже Mini 4K и Neo. Стандартная комплектация DJI Flip обойдется в $439 / £369 / AU$699. Комплект с интеллектуальным пультом управления DJI RC 2 стоит $639 / £549 / AU$949. Полный набор Fly More Combo, включающий два дополнительных аккумулятора, зарядное устройство на четыре батареи, сумку через плечо и две запасные пары лопастей, доступен исключительно с контроллером RC2 и стоит $779 / £659 / AU$1,159.

Стоит ли Flip своих денег? Это зависит от ваших приоритетов. Качество изображения не дотягивает до уровня Mini 4 Pro, а универсальность уступает Neo, который может быть использован для полетов первой инстанции (FPV). Flip предлагает комбинацию возможностей Neo и Mini 4K, что может понравиться тем, кто хочет делать селфи. Но возможно, более разумным решением будет покупка Neo и Mini 4K вместе – в совокупности они обойдутся всего немного дороже целью.

Источник: TechRadar