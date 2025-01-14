Новый блок O4 Air Unit Pro от DJI улучшает качество изображения на FPV-дронах

Новая серия DJI O4 Air Unit

Введение

FPV-дроны обычно не являются первым выбором фотографов, однако последняя версия DJI ориентирована на контент-создателей и обладает улучшенными возможностями съемки.

Особенности серии DJI O4 Air Unit

Серия DJI O4 Air Unit представляет собой цифровое решение для передачи видео, предлагая «непревзойденный опыт полета от первого лица». В рамках этой серии представлены два новых продукта: DJI O4 Air Unit и O4 Air Unit Pro. Стандартная версия оснащена сенсором размера 1/2 дюйма и способна снимать видео в формате 4K/60p. Реклама

DJI O4 Air Unit Pro

Продукт Pro имеет более крупный сенсор размером 1/1.3 дюйма, что позволяет записывать видео формата 4K/120p и поддерживает 10-битный цветовой режим D-Log M. Такое решение расширяет динамический диапазон, благодаря чему можно получить больше деталей в тенях и светлых участках. Камера имеет объектив с углом обзора 155 градусов, аналогичный многим экшн-камерам. Он соответствует 12мм объективу на полнокадровой камере, а максимальная диафрагма составляет f/2.8.

Применение модулей

Этот сверхширокий угол зрения особенно полезен, так как камера модуля O4 Air Unit Series прикрепляется к дрону для передачи видео на FPV-очки, что позволяет полет от первого лица и съемку кинематографического видео. Ранее для этой цели пользователи крепили экшн-камеры.

Совместимость и технические характеристики

O4 Air Unit Pro — это та же камера, что используется в FPV-дроне DJI Avata 2, что позволяет использовать набор фильтров DJI Avata 2 ND (ND8, ND16, ND32) с новым модулям камеры. Однако модуль Pro не записывает видео с частотой 24p или 25p, что может быть ограничением для некоторых проектов.

O4 Air Unit подойдет для дронов размером меньше двух дюймов, а версия Pro — для моделей трех дюймов и больше. Вес стандартной версии составляет 8.2 грамма, а Pro — 32 грамма.

Передача видео и хранение данных

O4 Air Unit передает видео на расстояние до 10 километров с задержкой в 20 миллисекунд. В то время как версия Pro с двойной антенной передает на расстояние до 15 километров с 15 миллисекундной задержкой. Pro также содержит слот для карты памяти microSD, в дополнение к 4ГБ встроенной памяти, а стандартная версия вместо слота имеет 23ГБ внутренней памяти.

Цены и доступность

Серия DJI O4 Air Unit доступна для заказа у DJI и авторизованных продавцов. Стоимость стандартной версии составляет $109, а Pro версии — $229.

Заключение

Благодаря новой серии DJI O4 Air Unit пользователи получают улучшенные возможности для создания контента, что делает её привлекательной как для профессионалов, так и для любителей.

Источник: PetaPixel