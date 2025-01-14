Новая игра-сервис от PlayStation еще до выхода успела вызвать разногласия среди фанатов.

Новые утечки информации о проекте PlayStation «Gummy Bears»

Появились новые подробности об ожидаемой игре PlayStation формата live service, известной под кодовым названием «project Gummy Bears». Изначально разработкой «Gummy Bears» занималась студия Bungie, которая описывала проект как «командную экшн-игру, вдохновлённую несколькими жанрами, в совершенно новой научно-фантастической вселенной». Позднее Sony передала проект новой команде в составе PlayStation Studios.

Скрытая информация о проекте «Gummy Bears»

Согласно данным, обнародованным изданием The Game Post, игра «Gummy Bears» представляет собой MOBA, вдохновлённую серией Nintendo Super Smash Bros. Сообщается, что игра будет обладать атмосферой «лоу-фай и уюта» и ориентирована на игроков всех возрастных категорий благодаря своим ярким и запоминающимся визуальным эффектам. Реклама

Ранее Bungie опубликовала ранние концепт-арты игры на своём официальном сайте, которые мы снова представляем ниже.

По информации из The Game Post, в «Gummy Bears» будет предусмотрено несколько ролей для персонажей, включая поддержку, атаку и защиту. Как в Smash Bros., игроки смогут полностью выбивать друг друга с карты. Кроме того, в игре будет использоваться система здоровья на основе процентов, а не традиционные полоски здоровья.

Реакция фанатов на утечки информации о «Gummy Bears»

Реакция поклонников на данные утечки была, мягко говоря, противоречивой. Некоторые игроки считают, что концепция звучит увлекательно (по крайней мере, на словах), в то время как другие разочарованы утечкой.

Один из игроков написал: «Не думаю, что это будет успешным, и немного удивлён таким решением». Другой заметил: «Звучит довольно забавно. Хотя я и не люблю MOBA». Третий добавил: «Они хотят заработать, как Fortnite».

А что думают наши читатели?

Источник: PlayStationLifestyle