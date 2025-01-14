Некоторых пользователей Microsoft 365 ожидает значительное повышение стоимости подписок

Существенное повышение цен на Microsoft 365 в шести странах

Microsoft повышает стоимость M365 для семей на 29%, а для персональных подписчиков на 46%

Дополнительные средства пойдут на развитие инструментов искусственного интеллекта вне зависимости от вашего желания

Повышение цен коснулось шести стран, ситуация в Великобритании и США пока неизвестна

Клиентам в шести странах Азии и Океании приходится столкнуться с серьезным увеличением расходов, чтобы оставаться подключенными к онлайн-сервисам Microsoft 365. Компания ищет правильный подход к ценообразованию для своих AI-инструментов. Реклама

В Австралии, Новой Зеландии, Малайзии, Сингапуре, Тайване и Таиланде наблюдается повышение счетов до 46%. Клиенты из этих стран получили на прошлой неделе уведомления по электронной почте о значительных изменениях в ценовой политике.

Компания объясняет повышение тем, что оно позволит клиентам Microsoft первыми получить доступ к мощным функциям искусственного интеллекта в их приложениях.

Рост цен на Microsoft 365 объясняется развитием AI

Скриншоты, которые получили журналисты, показывают, что подписка Microsoft 365 Family подорожала с 139 до 179 австралийских долларов, а для персональных подписчиков – с 109 до 159 австралийских долларов. Это равносильно росту на 29% и 46% соответственно.

Сайт компании теперь отображает новые цены: 159 австралийских долларов или 16 долларов в месяц за персональную подписку, и 179 австралийских долларов или 18 долларов в месяц за семейную подписку. Стоимость подписок в других странах пока остается без изменений – 59,99 и 79,99 фунтов стерлингов в Великобритании.

Представитель Microsoft отметил: «Эти изменения цен отражают обширные преимущества подписки, которые Microsoft добавила за последние 12 лет, включая расширенную защиту с Microsoft Defender, творческие инструменты, как Clipchamp, и множество улучшений в Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Outlook, а также новые функции, такие как Microsoft Copilot и Microsoft Designer».

Пока неясно, охватит ли это повышение цен другие страны. Соответствующий запрос к Microsoft пока остается без ответа.

Для сравнения: Google One AI Premium с 2 ТБ облачного хранилища для шести членов семьи стоит 32,99 австралийских долларов в месяц, что даже больше, чем 18 австралийских долларов в месяц за семейный план Microsoft, включающий 6 ТБ хранилища. iCloud+ с 2 ТБ хранилища стоит 14,99 австралийских долларов, или 44,99 австралийских долларов за 6 ТБ, что позволяет делиться с шестью пользователями. Однако функции Apple Intelligence более ограничены и связаны с аппаратным обеспечением, а не с подпиской на облачное хранилище.

Источник: TechRadar