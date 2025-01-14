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Некоторых пользователей Microsoft 365 ожидает значительное повышение стоимости подписок

14.01.2025
Некоторых пользователей Microsoft 365 ожидает значительное повышение стоимости подписок Некоторых пользователей Microsoft 365 ожидает значительное повышение стоимости подписок

Существенное повышение цен на Microsoft 365 в шести странах

  • Microsoft повышает стоимость M365 для семей на 29%, а для персональных подписчиков на 46%
  • Дополнительные средства пойдут на развитие инструментов искусственного интеллекта вне зависимости от вашего желания
  • Повышение цен коснулось шести стран, ситуация в Великобритании и США пока неизвестна

Клиентам в шести странах Азии и Океании приходится столкнуться с серьезным увеличением расходов, чтобы оставаться подключенными к онлайн-сервисам Microsoft 365. Компания ищет правильный подход к ценообразованию для своих AI-инструментов.

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В Австралии, Новой Зеландии, Малайзии, Сингапуре, Тайване и Таиланде наблюдается повышение счетов до 46%. Клиенты из этих стран получили на прошлой неделе уведомления по электронной почте о значительных изменениях в ценовой политике.

Компания объясняет повышение тем, что оно позволит клиентам Microsoft первыми получить доступ к мощным функциям искусственного интеллекта в их приложениях.

Рост цен на Microsoft 365 объясняется развитием AI

Скриншоты, которые получили журналисты, показывают, что подписка Microsoft 365 Family подорожала с 139 до 179 австралийских долларов, а для персональных подписчиков – с 109 до 159 австралийских долларов. Это равносильно росту на 29% и 46% соответственно.

Сайт компании теперь отображает новые цены: 159 австралийских долларов или 16 долларов в месяц за персональную подписку, и 179 австралийских долларов или 18 долларов в месяц за семейную подписку. Стоимость подписок в других странах пока остается без изменений – 59,99 и 79,99 фунтов стерлингов в Великобритании.

Представитель Microsoft отметил: «Эти изменения цен отражают обширные преимущества подписки, которые Microsoft добавила за последние 12 лет, включая расширенную защиту с Microsoft Defender, творческие инструменты, как Clipchamp, и множество улучшений в Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Outlook, а также новые функции, такие как Microsoft Copilot и Microsoft Designer».

Пока неясно, охватит ли это повышение цен другие страны. Соответствующий запрос к Microsoft пока остается без ответа.

Для сравнения: Google One AI Premium с 2 ТБ облачного хранилища для шести членов семьи стоит 32,99 австралийских долларов в месяц, что даже больше, чем 18 австралийских долларов в месяц за семейный план Microsoft, включающий 6 ТБ хранилища. iCloud+ с 2 ТБ хранилища стоит 14,99 австралийских долларов, или 44,99 австралийских долларов за 6 ТБ, что позволяет делиться с шестью пользователями. Однако функции Apple Intelligence более ограничены и связаны с аппаратным обеспечением, а не с подпиской на облачное хранилище.

Источник: TechRadar

ПульсХаб
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