Наушники от Campfire Audio и Алессандро Кортини — мечта для фанатов Nine Inch Nails

Клаудио и любовь к наушникам Campfire

Александро Кортини обожает внутриканальные наушники Campfire IEMs.

В результате совместной работы с основателем компании Кеном Боллом созданы наушники Clara.

Сейчас наушники Clara доступны по цене 1,999 долларов или фунтов.

Иногда история о партнерстве с идеальным сочетанием в мире аудиотехники кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой. По словам давнего поклонника продукции Campfire Audio и знаменитого синтезаториста и басиста из NIN, Александро Кортини, идея сотрудничества возникла чуть больше года назад, когда он скромно предложил совместный проект основателю компании Кену Боллу. Да, именно так. Это была его инициатива, и Кен согласился.

Когда результатом становится одна из самых удивительных пар наушников, которые я видел за многие годы, история абсолютно стоит любой приукраски.

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Мне также давно нравятся продукты этого производителя из Портленда, начиная с моего первого знакомства с ними в 2018 году. Среди таких моделей как Trifecta, Fathom и Solaris Stellar Horizon, пара Moon Rover нашла свое место в моем личном списке фаворитов.

Тем не менее, сотрудничество между Campfire Audio и Кортини — с Боллом за проектирование и производство, а Кортини за типом и звуком корпуса — это что-то неповторимое. Возможно, это может быть идеально гармоничным сочетанием.

Clara: новые высоты звучания

Что же скрыто под всеми этими хвалебными отзывами? Это последняя модель динамического драйвера с двойными магнитами от Campfire. Добавим сюда усовершенствованный драйвер с двойной диафрагмой для средних частот и фирменные супертвитеры компании, вкупе с запатентованной технологией Tuned Acoustic Expansion Chamber (TAEC).

Campfire Audio известны своим эстетичным подходом, и в этот раз они не отстают. Clara представляют собой прозрачный акриловый корпус с синими внутренними элементами, которые позволяют заглянуть внутрь и ощутить близость к множеству драйверов.

Что касается цены, приготовьтесь: стоимость составляет 1999 долларов или фунтов.

Это что-то, чего я, возможно, не смогу иметь. Но это не беда — я был бы рад протестировать их, если будет возможность. Следите за обновлениями.

Источник: TechRadar