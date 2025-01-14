Научный подход к выбору теплой одежды для холодной погоды

Забудьте о прыжках с большой высоты на лыжном склоне или о желании устоять на льду. Если можно говорить о зимней суперспособности, так это об умении одеваться так, чтобы оставаться в тепле.

«Когда мы одеваемся соответствующе, это позволяет нам наслаждаться уличной погодой», — говорит доктор Шейенн Фалат, заместитель директора взрослого отделения неотложной помощи в Медицинском центре Университета Мэриленда, специализирующаяся на медицине экологических чрезвычайных ситуаций. «Но кроме удобства и возможности наслаждаться активностями на улице, существуют серьезные риски для здоровья, если ваше тело не сможет поддерживать тепло».

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Наиболее опасной угрозой является гипотермия, возникающая, когда тело теряет тепло быстрее, чем может его вырабатывать, что приводит к более чем 1,500 смертям в США ежегодно. Фалат также лечила многих пациентов, которые сталкивались с холодовыми травмами, такими как обморожение, вызывающее значительную боль, пузыри на коже или полное замерзание части тела. В худших случаях, когда ткани тела теряют кровоснабжение, требуется ампутация, отмечает она. Кроме того, зимняя погода может привести к проблемам с сердцем, спровоцировать приступы астмы и повысить уровень сахара в крови, среди других потенциальных опасностей.

Правильная одежда может помочь защитить вас от неблагоприятных погодных условий и создать «микроклимат», говорит Джон Кастеллани, физиолог-исследователь из Исследовательского института экологической медицины армии США. Цель состоит в том, чтобы чувствовать себя слегка охлажденным, но не замерзшим — таким образом, при движении вы не будете сильно потеть и испытывать дискомфорт. «Вы должны чувствовать себя так, как будто находитесь в своем доме при температуре 70°F», — говорит он. Это поможет вам избежать потенциальных угроз для здоровья и сделать зиму более приятной.

Мы попросили экспертов поделиться лучшими научно обоснованными способами одеваться зимой, чтобы согреть все тело.

На что обращать внимание при выборе зимней одежды

Два наиболее важных свойства холодной одежды — это термоизоляция и ветроустойчивость, отмечает Хубаб Шакер, заведующий кафедрой материалов в Национальном текстильном университете в Пакистане. «Одежда с высокой термоизоляцией сохраняет тепло путем удерживания его внутри», — говорит Шакер, который исследовал эту тему, «в то время как ветроустойчивость помогает блокировать ветер и защищать от его охлаждающего эффекта».

Есть специальная формула, которую эксперты вроде Шакера используют для расчета тепловой изоляции, но обычный покупатель может просто проверить ярлыки и внимательно изучить продукт, чтобы понять, насколько он будет теплым. Имеет ли рубашка, которую вы планируете носить во время похода, толстую флисовую подкладку? Есть ли у вашей потенциальной куртки несколько слоев и наполнитель с мощностью от 500 до 900? Все это является показателями хорошей изоляции продукта.

Важно также убедиться, что ваша одежда отводит влагу (то есть отводит пот от кожи и выводит его во внешний слой одежды для испарения) и «дышит» (позволяет пару снова выходить в окружающую среду, чтобы вы не начинали чувствовать липкость). Вот почему шерсть так популярна: «Она обеспечивает отличную изоляцию, естественно сопротивляется запахам и хорошо регулирует температуру», — говорит Шакер. Она также огнестойкая. Главными минусами, по его словам, являются зуд и иногда более высокая цена по сравнению с другими материалами. Шерсть мериносов менее колючая, но может быть еще дороже.

С другой стороны, есть несколько материалов, которых он советует избегать. Растительные волокна, такие как хлопок и лен, являются плохим выбором для холодной погоды, замечает Шакер: «Они склонны впитывать влагу и терять изоляционные свойства, когда становятся мокрыми». Шелк имеет те же ограничения, а джинсовая ткань, несмотря на свою прочность и кажущуюся теплоизоляцию, тяжелая, долго сохнет и обеспечивает недостаточную изоляцию.

Лучший способ укладки одежды слоями

Слои играют ключевую роль в холодные дни, но важно правильно их распределять. Ткани, такие как полиэстер, нейлон и шерсть, хорошо подходят для базового слоя, ближайшего к вашей коже, поскольку они отводят влагу и «дышат». «Когда вы потеете, он должен вытягивать этот пот и отводить его от тела, чтобы ваше тело не охлаждалось за счет испарения», — говорит Фалат.

Второй слой отвечает за изоляцию и обеспечивает основную часть вашего тепла. Фалат рекомендует выбирать шерсть или флис. Кашемир также подходит. «Это все материалы, которые удерживают воздух, — говорит она. — Воздух является очень плохим проводником тепла, поэтому, если вы удерживаете эти микрокарманы воздуха между базовым и внешним слоями, это предотвратит потерю тепла и позволит сохранить тепло вокруг вас».

Ваш верхний слой, обычно куртка, должен иметь ветро- или водонепроницаемую оболочку, обычно из плотно тканых синтетических волокон, таких как полиэстер или нейлон, а также слой изоляции. Его задача заключается в создании барьера против ветра, снижении потерь тепла и защите от дождя, снега или любых других неблагоприятных погодных условий. «Внешняя оболочка помогает удерживать внутренние слои сухими и позволяет им сохранять теплоизоляцию», — говорит Фалат.

Если вы разрываетесь между натуральным и синтетическим утеплением, у каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Натуральный пух (из мягкого подшерстка водоплавающих птиц, таких как гуси или утки) обладает высокой сжимаемостью и легкостью, однако он обычно дороже и требует осторожного ухода, иначе материал со временем ухудшится. Синтетическое утепление, в свою очередь, отлично подходит для влажных условий, так как быстро сохнет, менее дорогое и проще в уходе. Хотя исследование показывает, что оно обеспечивает соотношение тепла к весу, сопоставимое с натуральным, оно может быть тяжелее и массивнее. Эксперты согласны с тем, что вы можете выбрать тот вариант, который вам удобнее.

Фалат предпочитает натуральные материалы, такие как гусиный пух, однако это больше связано c личными предпочтениями, чем с научными фактами. «Если кто-то планирует выполнять физическую работу на улице или заниматься активностями на свежем воздухе, и есть вероятность, что одежда часто будет пачкаться, то, возможно, синтетический материал будет лучшим выбором», — говорит она. Например, ее лыжная куртка имеет синтетическое утепление, и она греет так же, как можно было бы надеяться. «Но у меня есть несколько пуховиков, которые я ношу в основном для прогулок по городу, чтобы расслабиться на улице и не заниматься физически активной деятельностью», — добавляет она.

Если вы планируете провести активный день на свежем воздухе — заниматься пешим туризмом, кататься на лыжах или убирать снег, стоит помнить, что ваша цель — легко добавлять и снимать слои. В противном случае, если пот высохнет на вашем теле, это приведет к потере тепла и ваше тело может быстро остыть, прежде чем вы это заметите. «Последнее, чего вы хотите, — это полностью вспотеть к обеду, а затем иметь влажные слои, которые охлаждают вас, когда температура начинает понижаться», — говорит Фалат. «Мы часто наблюдаем людей, страдающих от легкой или средней гипотермии, потому что они занимаются активностями и потеют днем, а затем их слои охлаждают их».

Чем больше слоев вы носите, тем больше у вас универсальности, что усиливает вашу способность адаптироваться. Если солнце светит, когда Фалат катается на лыжах, например, и не ветрено и не мокро, она часто складывает свою внешнюю оболочку в рюкзак, а затем надевает ее, когда становится холоднее. Либо если достаточно тепло, но ветрено и дождливо, она снимает второй слой — чтобы не перегреться — перед тем, как снова его надеть, когда температура понижается.

Идеальным будет наличие друга рядом, когда вы проводите много времени на улице зимой, добавляет Фалат. Таким образом, вы сможете следить за тем, как другой человек реагирует на погоду. У некоторых людей с гипотермией проявляется «парадоксальное раздевание», что означает ложное чувство тепла, побуждающее их снимать одежду, что еще больше ухудшает их состояние. «Я всецело за то, чтобы скинуть средний слой, если вам это необходимо, если на улице 35 градусов и светит солнце», — говорит она. «Но пусть рядом будет человек, который напомнит: ‘Эй, на улице 20 градусов, пасмурно и надвигается дождь. Может быть, это не лучшее время для того, чтобы начать снимать одежду.’»

Как правильно подобрать аксессуары

Ваша голова — один из самых быстрых способов потери тепла, поэтому выбирайте шапку из шерсти, флиса или акрила — все они предлагают отличную изоляцию и должны плотно прилегать. Если особенно холодно, рассмотрите возможность использования балаклавы, которая закрывает большую часть щек, нос, подбородок и шею. Если вы планируете быть активным, ваш лоб и кожа головы могут начать потеть, в таком случае подойдет повязка на лоб, закрывающая уши. «Это даст вам возможность избавиться от части тепла», — отмечает Кастеллани. «Тогда вы не будете потеть в шапке».

Лучший способ согреть холодные руки — это быть физически активным. В целом, он рекомендует выбирать варежки вместо перчаток: «Перчатки защищают руки и уменьшают потери тепла, но при этом ваши пальцы разделены, — говорит он. — Площадь кожи, которая излучает тепло в окружающую среду, велика». Разделенные пальцы быстрее отдают тепло, чем альтернатива, отмечает он; если вы носите варежки, ваши пальцы будут прижаты друг к другу, и это способствует сохранению тепла. Дополнительный совет: Кастеллани предпочитает сжимать руки в кулак внутри варежек. «Это позволяет уменьшить площадь теплоотдачи внутри защиты», — говорит он.

Не забывайте и про ноги. Фалат советует носить носки из смеси шерсти (натуральной шерсти в сочетании с эластичными синтетическими волокнами, такими как полиэстер и нейлон), что обеспечивает как отведение влаги, так и тепло. Ваши ноги не будут потеть в обуви, но останутся теплыми, добавляет она. Она всегда носит с собой запасную пару, чтобы смогла заменить мокрые носки на сухие.

Убедитесь также, что ваша обувь водонепроницаема и устойчива к ветру. «Это не время носить Crocs или хлопковые кеды», — говорит она. Доставайте их из шкафа снова весной — награда за то, что вы пережили зиму благодаря самому теплому гардеробу.

Источник: Time