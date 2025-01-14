Наилучшее время для поездки в Индонезию

Недавно в Индонезии было всего два привычных сезона: дождливый и сухой. Однако изменения климата в сочетании с явлениями Эль-Ниньо и Ла-Нинья перевернули привычный порядок вещей с ног на голову.

Сейчас, из-за изменчивой погоды, становится сложнее угадать, когда именно в этой огромной архипелаговой стране настанет идеальная погода. Но независимо от тормозящих прогнозов, одно остается неизменным: плохого времени для посещения Индонезии просто не существует. Реклама

Конечно, погода — это не единственный фактор. Для многих путешественников важнее поймать идеальные волны, покорить вулкан или понаблюдать за орангутанами и китовыми акулами. А для кого-то привлекательны пляжные вечеринки и красочные фестивали, или же избегание больших толп. Ниже мы расскажем, когда лучше всего отправляться в Индонезию.

Высокий сезон (июль–август, Рождество и Новый год)

Пик туристического сезона в Индонезии припадает на июль и август, когда прекрасная солнечная погода совпадает с летними каникулами в Европе и зимой в Австралии, что вызывает всплеск туризма по всей стране. Если вы не против скопления людей, это время подарит вам много эмоций. Особенно активны в это время Бали и Ломбок, с переполненными пляжами и барами. Это также идеальное время для трекинга, серфинга, дайвинга и активного отдыха на природе — за исключением Западного Папуа и Малуку, где в июле и августе выпадают обильные дожди.

Конечно, всё это веселье сопровождется минусами в виде переполненных пляжей и туристических достопримечательностей, постоянных заторов и роста цен на проживание и авиабилеты. Чтобы избежать переплат, следует бронировать жилье и билеты заблаговременно. Празднование Рождества также вызывает резкий рост туризма и цен.

Межсезонье (март–июнь и сентябрь–ноябрь)

Сочетание приятной погоды, уменьшения туристов и снижения цен делает межсезонье нашим любимым временем для поездки в Индонезию. Несмотря на возможность дождей (особенно в марте и ноябре), чаще всего вас ждет великолепное солнечное небо.

В это время всё складывается наилучшим образом. Волны достигают пика, орангутаны активны в джунглях Суматры и Калимантана, а дайверы отправляются в поиски китовых акул и солнцерыб, которые собираются с июня по сентябрь. Межсезонье также отлично подходит для восхождений на индонезийские вулканы: погодные условия подходят для трекинга, без толп туристов.

Из недостатков межсезонья можно отметить дымовое загрязнение из-за сжигания полей и лесов на Суматре и Калимантане с сентября по ноябрь. Это может быть важно для людей с респираторными заболеваниями.

Низкий сезон (январь–февраль)

Ах, сезон дождей… эти два слова редко вызывают восторг у туристов, стремящихся к солнцу, морю и песку. Несмотря на высокую влажность в это время — и вероятные неудачи с укладкой волос — не стоит ожидать, что дожди будут идти все время вашего отдыха. Чаще всего вам придётся столкнуться с короткими, но интенсивными дождями, после которых снова воссияет солнце.

В период дождей поток туристов значительно снижается, создавая более спокойную атмосферу и снижая цены. Поездка в межсезонье — отличное время для погружения в местную культуру и посещения храмов на Яве и Бали без обычных толп. Однако это не лучшее время для восхождений: большинство вулканов закрыты с декабря по март. Орангутаны и другие животные также становятся менее заметными во время дождей.

Если вы хотите избежать мокроты, Западное Папуа и Малуку переживают сезон засухи в это время года. Лучшие месяцы для посещения этих мест для треккинга в удаленные деревни или дайвинга в подводных рифах Раджа Ампата. Океан спокойный, а видимость кристально ясная, создавая великолепные условия для погружений.

Источник: LonelyPlanet