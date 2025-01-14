Мишель Обама не примет участие в инаугурации Трампа.

(WEST PALM BEACH, Fla.) — Бывшая первая леди Мишель Обама не будет присутствовать на инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Это второе мероприятие за две недели, которое она пропустит, несмотря на присутствие бывших лидеров США и их супругов. Тем временем бывшие президенты Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш будут на церемонии.

Лора Буш и бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон также будут сопровождать своих мужей на церемонии приведения к присяге, запланированной на 20 января в Капитолии.

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Представитель Офиса Барака и Мишель Обам отметил, что «бывший президент Барак Обама подтвердил свое присутствие на 60-й инаугурации. Бывшая первая леди Мишель Обама не будет участвовать в предстоящей инаугурации.»

Причина отказа Мишель Обамы от участия в инаугурации Трампа не была озвучена. Она также не посетила недавние государственные похороны в Вашингтоне в честь бывшего президента Джимми Картера. Все бывшие президенты — Трамп, Обама, Буш и Клинтон — и их супруги приняли участие, кроме нее.

Билл Клинтон также будет присутствовать на церемонии приведения к присяге, как подтвердил источник, знакомый с его расписанием. Пресс-секретарь подтвердила, что и Хиллари Клинтон также примет участие в мероприятии.

Сообщается, что Джордж Буш и бывшая первая леди Лора Буш подтвердили свое присутствие.

Мишель Обама была единственной супругой, отсутствующей на прошлой неделе в ходе службы в Вашингтонском национальном соборе, где ее муж и Трамп сидели рядом и общались как давние знакомые, несмотря на политические разногласия между бывшим президентом-демократом и вернувшимся республиканцем.

Все три бывших президента вместе со своими женами посетили первую инаугурацию Трампа в 2017 году, в том числе Хиллари Клинтон, после того как она проиграла президентские выборы 2016 года Трампу. Тогда также присутствовал и Картер.

Источник: Time