Минстрой РФ обновил нормативы для проектирования университетских зданий

Минстрой России утвердил обновленные правила проектирования вузов с учетом современных образовательных и досуговых потребностей студентов. Согласно сообщению пресс-службы министерства, новая редакция документа, обозначенная как СП 278, вводит значительные изменения в подходах к архитектурному планированию университетских кампусов.

Основные положения новой редакции

Реклама

Вместимость и аудитории: Установлены ограничения по максимальной вместимости компьютерных классов и разработаны методики расчета состава учебных помещений в зависимости от расчетного контингента студентов. Это позволит более точно планировать необходимое количество и размер аудиторий. Общественные пространства: Исключены устаревшие требования к типам предприятий общественного питания, что позволяет внедрять современные форматы, такие как фуд-корты. Также определены требования к новым типам помещений, включая конференц-залы и коворкинги. Размещение в технопарках: В новой версии правил уделено внимание возможностям интеграции зданий учебных заведений в технопарки, что открывает перспективы для более тесного сотрудничества науки и производства. Студенческое жилье и комфорт: Разработаны новые стандарты для гостиниц и общежитий, что способствует повышению комфорта проживания студентов. Это включает в себя требования к составу и площадям жилых помещений.

Новая редакция свода правил направлена на адаптацию инфраструктуры вузов к современным стандартам образовательной среды и потребностям студентов в более активном учебном и досуговом процессе.

Источник: RIA