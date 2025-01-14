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Минстрой РФ обновил нормативы для проектирования университетских зданий

14.01.2025
Минстрой РФ обновил нормативы для проектирования университетских зданий Минстрой РФ обновил нормативы для проектирования университетских зданий

Минстрой России утвердил обновленные правила проектирования вузов с учетом современных образовательных и досуговых потребностей студентов. Согласно сообщению пресс-службы министерства, новая редакция документа, обозначенная как СП 278, вводит значительные изменения в подходах к архитектурному планированию университетских кампусов.

Основные положения новой редакции

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  1. Вместимость и аудитории: Установлены ограничения по максимальной вместимости компьютерных классов и разработаны методики расчета состава учебных помещений в зависимости от расчетного контингента студентов. Это позволит более точно планировать необходимое количество и размер аудиторий.

  2. Общественные пространства: Исключены устаревшие требования к типам предприятий общественного питания, что позволяет внедрять современные форматы, такие как фуд-корты. Также определены требования к новым типам помещений, включая конференц-залы и коворкинги.

  3. Размещение в технопарках: В новой версии правил уделено внимание возможностям интеграции зданий учебных заведений в технопарки, что открывает перспективы для более тесного сотрудничества науки и производства.

  4. Студенческое жилье и комфорт: Разработаны новые стандарты для гостиниц и общежитий, что способствует повышению комфорта проживания студентов. Это включает в себя требования к составу и площадям жилых помещений.

Новая редакция свода правил направлена на адаптацию инфраструктуры вузов к современным стандартам образовательной среды и потребностям студентов в более активном учебном и досуговом процессе.

Источник: RIA

ПульсХаб
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