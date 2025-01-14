Миллионы совершают священные омовения на индийском фестивале Маха Кумбха.

ПРАЯГРАДЖ, Индия — Во вторник десятки тысяч обнаженных индийских аскетов и миллионы паломников окунались в ледяные воды в месте слияния священных рек на севере Индии. Это был первый из серии крупных обрядов омовения в рамках фестиваля Маха Кумбх, самого крупного религиозного собрания на Земле.

Держа в руках трезубцы, мечи, копья и небольшие двуглавые барабаны, испещренные пеплом святые мужчины маршировали и ехали на колесницах на рассвете к месту слияния рек Ганг, Ямуна и мифической Сарасвати в северном городе Праяградж. Облаченные в оленьи кудри и венки из бархатцев, они скандировали религиозные лозунги, восхваляющие индуистского бога Шиву, по пути к месту омовения в большом шествии с пением, барабанами и звуками рогов.

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Миллионы индуистских паломников следовали за ними к месту слияния рек.

Фестиваль Маха Кумбх — который проводится каждые 12 лет — начался в понедельник, когда более 15 миллионов паломников омылись в священных реках, по данным властей. Ожидается, что на протяжении порядка шести недель фестиваль соберет более 400 миллионов человек, многие из которых примут участие в сложных ритуалах.

Индуисты верят, что омовение в месте слияния рек очищает их от грехов и освобождает от цикла перерождений.

Среди омовенцев был Венкатеш Рамалинг, технический специалист из южного города Пуне.

«Удивительно наблюдать, как люди ныряют в такую холодную воду. Люди здесь обладают такой сильной верой, что, глядя на них, я чувствую вдохновение», — сказал Рамалинг. «После омовения я чувствую себя действительно хорошо и наполненным позитивом».

Фестиваль берет свои корни в традиции индуизма, согласно которой бог Вишну победил демонов и завладел золотым кувшином, содержащим нектар бессмертия. Индуисты верят, что несколько капель упали в города Праяградж, Насик, Уджайн и Харидвар — четыре места, где на протяжении веков проводится фестиваль Кумбх.

Кумбх проводится по очереди в этих четырех местах паломничества примерно каждые три года в дату, определенную космическим выравниванием Солнца, Луны и Юпитера.

Фестиваль этого года является самым крупным и грандиозным из всех.

Власти построили обширный палаточный городок на берегах реки, чтобы разместить святых людей, паломников и туристов, посещающих фестиваль. Правительство выделило более 765 миллионов долларов на мероприятие, надеясь произвести впечатление на в значительной степени индуистское население Индии и привлечь посетителей со всего мира.

«Это своего рода кульминация, нечто вроде дистилляции многих духовных поисков, и поэтому удивительно видеть всех с одной целью», — сказал Стивен Баркер, художник из Нью-Йорка, присутствовавший на фестивале.

Палаточный город снабжен 3 000 кухонь и 150 000 туалетов. Около 50 000 сотрудников службы безопасности также дислоцированы в городе для поддержания правопорядка и управления толпой.

Во вторник миллионы людей отправились к берегам реки, некоторые несли одежду, одеяла и еду на своих головах, другие везли багаж на колесах. Целые семьи и группы людей из отдаленных деревень маршировали в огромных шеренгах, а сотрудники службы безопасности раздавали предупреждения, чтобы избежать давок, которые омрачили фестиваль в прошлом.

Ражниш Диведи, старший полицейский чиновник, отвечающий за безопасность на фестивале, заявил, что используется не менее 2 700 камер, некоторые из которых оснащены искусственным интеллектом, для передачи информации о движении толпы и ее плотности в четыре центра управления, где чиновники могут быстро задействовать персонал. Полиция также использует автоматические системы для избежания давок, добавил он.

Группы индуистских аскетов разбили обширные лагеря на месте, где десятки тысяч паломников посещают их, чтобы слушать религиозные беседы и молиться. Эти аскеты, называемые Наги Садху, принадлежат к религиозным орденам, которые когда-то были наемными армиями, в целом почитающими Бога индуизма, Господа Шиву.

Шри Дигамбар Ишваргири, Наги Садху, прибывший из западного города Джунагадх, примерно в 1 600 километрах от Праяграджа, сказал, что омовение в святых водах — это шаг к достижению спасения. Он сидел, скрестив ноги, возле небольшого костра и церемониального трезубца в палатке, в которую к нему приходили за благословением.

«Это святое место для спасения», — сказал Ишваргири, добавив, что такие аскеты, как он, «воины индуистской религии».

«Мы защищаем нашу веру», — подтвердил он.

Омовения проходят каждый день на этом месте, но в самые благоприятные даты индуистские аскеты устремляются к священным рекам на рассвете.

Многие паломники остаются на весь фестиваль, соблюдая аскезу, раздавая милостыню и совершая омовение на рассвете каждый день. Омовения в реках, молитвы, медитации, занятия йогой и другие религиозные ритуалы организуются индуистскими аскетами и поддерживаются за счет общественных средств.

Источник: Time