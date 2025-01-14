Мечты о глубинах: с Ringo Starr и пленочным Studer 80 в подводной тени

Профессионально модифицирован в точном соответствии с требованиями Ринго Старра

Имеется сертификат подлинности

Ожидаемая цена продажи — не менее 50 000 евро

Ринго Старр — одна из самых известных личностей в мире, и его популярность отнюдь не ограничивается голосовой работой в анимации «Томас и его друзья». Бывший участник The Beatles оказался влиятельным барабанщиком и до сих пор создаёт музыку. Его последний альбом в жанре кантри и рутс, «Look Up», вышел всего четыре дня назад. Теперь у вас есть возможность стать обладателем уникального оборудования из его личной студии звукозаписи.

Речь идёт об аудиомагнитофоне Studer 80 — том самом устройстве, которое использовалось в студии Abbey Road и многих других крупных студиях мира в 1970-х. Магнитофон выставлен на продажу на онлайн-платформе Catawiki, где текущее предложение составляет 18 000 евро — ниже резервной цены. Открытие торгов продлится до 2 февраля 2025 года, и ожидается, что цена превысит 50 000 евро.

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Что особенного в магнитофоне Ринго?

Этот конкретный магнитофон был модифицирован звукоинженером The Beatles, Эдди Вилом. Устройство имеет сертификат подлинности, подписанный Вилом, который подробно описывает произведённые им изменения. Текущий владелец магнитофона, известный нидерландский мастеринг-инженер и продюсер Лекс ван Кеворден, обладает им с 1988 года.

Аукцион является частью целой серии лотов, связанных с The Beatles, представленных на сайте Catawiki, который представляется как самая посещаемая в Европе курируемая маркетплейс для особенных объектов. На площадке можно найти как редкие трофейные карты Pokémon, автомобиль Chrysler Stratus Convertible с парада в честь победы «Реал Мадрид» в Кубке Европы, так и оригиналы Бэнкси, наряду с более доступными предметами.

Что касается Ринго Старра, он находится в туре с новым альбомом, и в планы входят концерты в США. С приближением Дня рекорд-магазинов 2025 года, отмечаемого в апреле, становится особенно актуальным увлечение винилом. И каким образом лучше всего начать коллекцию, если не с альбома «Rubber Soul»?

Источник: TechRadar