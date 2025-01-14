Мемная криптовалюта Vote-to-Earn (V2E) Flockerz привлекла 9,5 миллионов долларов на ICO: остаётся 11 дней, чтобы купить по низкой цене.

Привлечение инвестиций в $FLOCK: 9,5 миллиона долларов через ICO

Мем-криптовалюта Vote-to-Earn (V2E) Flockerz ($FLOCK) привлекла 9,5 миллиона долларов в ходе своего первичного размещения токенов (ICO). До конца продажи на пониженной цене осталось 11 дней, что дает инвесторам последнюю возможность приобрести токены по минимальной стоимости.

Усиление интереса к предпродаже Flockerz

Предпродажа Flockerz вызывает массовый интерес среди инвесторов из-за эффекта FOMO (страха упустить выгодное предложение). За последние четыре дня было собрано около полумиллиона долларов, что ускорило финансирование проекта на 35%, с ежедневными поступлениями порядка 125 000 долларов. Текущая цена $FLOCK составляет 0,0066616 долларов, но вскоре она может вырасти из-за начала листинга на криптовалютных биржах и возросшей видимости проекта. Реклама

Тенденции в мире криптовалют к 2025 году: Протокол Vote-to-Earn

К 2025 году протокол Vote-to-Earn может стать новой нормой в сфере криптовалют. В 2017 году мир наблюдал за бумом ICO, пытаясь найти проекты с наибольшим потенциалом. Спустя годы, в 2020-м, значительно выросли децентрализованные финансы (DeFi), открывшие возможности для пассивного дохода через криптовалюты. В 2021 году набрала популярность концепция Play-to-Earn (играй, чтобы заработать), например, через такие игры, как Axie Infinity. Тогда же произошел взрыв интереса к NFT, или невзаимозаменяемым токенам.

Мем-криптовалюты и Vote-to-Earn в 2025 году

К 2025 году мем-криптовалюты продолжают набирать популярность, при этом развивается и идея Vote-to-Earn. Она позволяет инвесторам не только зарабатывать криптовалюту, но и участвовать в децентрализованной системе управления проектом. Члены сообщества могут участвовать в стратегических голосованиях, влияя на развитие проекта и получая награды в виде токенов.

Рост V2E благодаря новым токенам

Flockerz становится первым мем-токеном, использующим механизм Vote-to-Earn. Владельцы $FLOCK получают возможность участвовать в стратегических решениях, обновлении системы и коллаборациях. За каждое голосование участникам начисляются токены, что делает их активными участниками проекта и приносит им дополнительные вознаграждения.

Участие в проекте Flockerz

Сейчас самое выгодное время для инвесторов, чтобы присоединиться к проекту Flockerz на этапе предпродажи. Оставшиеся десять дней до конца предпродажи дают шанс войти в проект на самых выгодных условиях. В будущем Vote-to-Earn может стать стандартом для многих криптопроектов, сохраняя принципы децентрализации и предлагая новые возможности для пользователей.

Источник: Bitcoinist