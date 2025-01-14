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Малоизвестный игровой ПК на CES 2025 скрывает козырь, чтобы обойти конкурентов

14.01.2025
Малоизвестный игровой ПК на CES 2025 скрывает козырь, чтобы обойти конкурентов Малоизвестный игровой ПК на CES 2025 скрывает козырь, чтобы обойти конкурентов

Представление устройства

Tencent представила Sunday Dragon 3D One на CES 2025

  • Размер экрана: 11 дюймов.
  • Использует процессор Intel Lunar Lake, который также применяется в MSI Claw 8 AI+.
  • Устройство находится на стадии прототипа и может так и не выйти в свет.

Обзор выставки CES 2025

На выставке CES 2025 компании Lenovo и MSI произвели фурор своими игровыми портативными устройствами. Тем не менее, одно из устройств осталось вне внимания, хотя оно имеет ряд уникальных характеристик, способных конкурировать с лидерами рынка, если, конечно, будет выпущено.

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Детали устройства Sunday Dragon 3D One

Tencent выдвигает Sunday Dragon 3D One, 11-дюймовое портативное игровое устройство с дисплеем без очков, использующее процессор Intel Core Ultra 7 258V. Tencent утверждает, что это будет «первое в мире игровой портатив с 3D дисплеем без очков», хотя подобное утверждение спорно, так как Nintendo 3DS является уже существующим конкурентом.

Сравнение с конкурентами

Помимо процессора и 3D возможностей, Sunday Dragon 3D One заметно напоминает Acer Nitro Blaze 11, поскольку оба устройства имеют 11-дюймовый дисплей.

Стоимость и доступность

Стоимость и доступность 3D One пока неизвестны, так как устройство может не выйти за рамки прототипа согласно пресс-релизу Tencent.

Возможное влияние на рынок

Если Dragon 3D One не появится на рынке, роль крупных экранов в портативных игровых устройствах будет оценивать Acer Blaze 11, который уже существует. Тем не менее шансы на появление на рынке довольно малы, учитывая, что Tencent попала в список компаний, сотрудничающих с китайскими военными.

Выводы

Если устройство все же будет выпущено, оно станет конкурентом для Acer Blaze и MSI Claw 8 AI+, которые показывают отличную производительность. Независимо от результатов, 11 дюймов могут стать максимальным пределом для таких устройств, поскольку больший экран будет нецелесообразным.

Источник: TechRadar

ПульсХаб
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