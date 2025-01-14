Малоизвестный игровой ПК на CES 2025 скрывает козырь, чтобы обойти конкурентов

Представление устройства

Tencent представила Sunday Dragon 3D One на CES 2025

Размер экрана: 11 дюймов.

Использует процессор Intel Lunar Lake, который также применяется в MSI Claw 8 AI+.

Устройство находится на стадии прототипа и может так и не выйти в свет.

Обзор выставки CES 2025

На выставке CES 2025 компании Lenovo и MSI произвели фурор своими игровыми портативными устройствами. Тем не менее, одно из устройств осталось вне внимания, хотя оно имеет ряд уникальных характеристик, способных конкурировать с лидерами рынка, если, конечно, будет выпущено. Реклама

Детали устройства Sunday Dragon 3D One

Tencent выдвигает Sunday Dragon 3D One, 11-дюймовое портативное игровое устройство с дисплеем без очков, использующее процессор Intel Core Ultra 7 258V. Tencent утверждает, что это будет «первое в мире игровой портатив с 3D дисплеем без очков», хотя подобное утверждение спорно, так как Nintendo 3DS является уже существующим конкурентом.

Сравнение с конкурентами

Помимо процессора и 3D возможностей, Sunday Dragon 3D One заметно напоминает Acer Nitro Blaze 11, поскольку оба устройства имеют 11-дюймовый дисплей.

Стоимость и доступность

Стоимость и доступность 3D One пока неизвестны, так как устройство может не выйти за рамки прототипа согласно пресс-релизу Tencent.

Возможное влияние на рынок

Если Dragon 3D One не появится на рынке, роль крупных экранов в портативных игровых устройствах будет оценивать Acer Blaze 11, который уже существует. Тем не менее шансы на появление на рынке довольно малы, учитывая, что Tencent попала в список компаний, сотрудничающих с китайскими военными.

Выводы

Если устройство все же будет выпущено, оно станет конкурентом для Acer Blaze и MSI Claw 8 AI+, которые показывают отличную производительность. Независимо от результатов, 11 дюймов могут стать максимальным пределом для таких устройств, поскольку больший экран будет нецелесообразным.

Источник: TechRadar