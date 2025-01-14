Лучшие пляжи Ямайки — путеводитель для путешественников.

Побережье Ямайки, омываемое Карибским морем, разнообразно и великолепно, привлекая как любителей солнца, жаждущих загара, так и искателей приключений, стремящихся отдохнуть в яркой обстановке. Несмотря на то что культура Ямайки часто находит отражение в популярных туристических маршрутах, её пляжи не остаются в тени, благодаря кристально чистой воде и одним из лучших песчаных пляжей в Карибском регионе.

Большинство известных пляжей острова расположено на севере и западе, особенно в окрестностях Негрила, Монтего-Бея и Очо-Риос. Однако на южном берегу можно найти уединённые места, идеально подходящие для отдыха и релаксации. Хотя некоторые пляжи принадлежат отелям, множество находится в общественном доступе, иногда за символическую плату, что позволяет легко наслаждаться природной красотой острова. Реклама

Вот гид по лучшим пляжам Ямайки.

Семимильный пляж

Лучшее место для наблюдения закатов и подводного плавания.

Семимильный пляж, также известный как Негрил-Бич, является одним из самых популярных пляжей на Ямайке. Здесь можно насладиться прозрачной бирюзовой водой и множеством морских обитателей. Пляж отлично подходит для подводного плавания благодаря коралловым рифам, расположенным вдоль его длины, особенно на южном конце и у скал на западе.

Пляж Французского бухта

Идеально для любителей фотографии.

Настоящее сокровище в Порт-Антонио — пляж Французского бухта, маленький, но живописный пляж, где пресная река встречается с морем. Белый песок окружен зеленью, создавая естественную рамку для фотографий. Это место любит появляться в фильмах, таких как «Повелитель мух» и «Рыцарь дня».

Очо-Риос Бэй-Бич (Тёртл-Бич)

Лучший пляж для активного отдыха и удобств.

Главный пляж в Очо-Риос тянется на 500 метров вдоль северного побережья Ямайки. Это популярное место среди отдыхающих в отелях, экскурсантов и пассажиров круизных судов. Он предлагает водные виды спорта и оборудован всем необходимым, такими как шезлонги и зонтики.

Махагон-Бич

Лучший пляж, чтобы расслабиться и выпить пива.

За небольшую плату предоставляется доступ к раздевалкам, шезлонгам и красивой пологой береговой линии. Пляж компактный и быстро заполняется местными жителями, приезжающими даже издалека, чтобы провести время с друзьями. Рядом находится ресторан и бар, а также пресноводная река для релаксации.

Пляж Докторс Кейв

Лучший пляж для плавания.

Пляж в Монтего-Бей знаменит своими спокойными, прозрачными водами, идеально подходящими для купания. Он расположен в защищенной бухте, что обеспечивает спокойные условия. Репутация места как лечебного зародилась в 1920-х годах благодаря британскому остеопату Герберту Баркеру.

Майден-Кей

Лучший пляж для вечеринок на выходных.

Этот необитаемый остров, расположенный недалеко от побережья Кингстона, популярен среди желающих ощутить атмосферу вечеринки. Каждое воскресенье здесь проводится пляжный день с едой, напитками и музыкой.

Виннифред-Бич

Лучший бесплатный пляж.

Один из последних бесплатных пляжей Ямайки с поистине местной атмосферой. Хотя нет официального входного билета, иногда просят небольшие пожертвования на его содержание.

Бостон-Бэй-Бич

Лучший пляж для сёрфинга.

Хотя Ямайка и не славится серфингом, Бостон-Бэй-Бич — это первоклассное место для занятий серфингом, где можно наблюдать профессионалов, осваивающих волны.

Пляж Пуэрто-Секо

Лучший пляж для семейного отдыха.

Идеальное место для весёлого семейного дня с аквапарком, бассейном и разнообразными водными развлечениями, такими как пляжный волейбол и гидроциклы.

Паротти-Бич

Лучший уединённый пляж.

Находится в нескольких милях к югу от Блэк-Ривера и предлагает тишину и спокойствие для купания, избегая толп туристов. Пляж чаще всего посещают местные рыбаки.

Фишермэнс-Бич

Лучший пляж для свежих морепродуктов.

Фишермэнс-Бич в Очо-Риос славится свежими морепродуктами, которые здесь готовят прямо из лодок, пришвартованных у берега.

Бамбу-Бич Клуб

Лучший пляж для веселья.

На северном берегу в Фалмуте находится Бамбу-Бич Клуб с оживленной атмосферой, что делает его местом, где можно провести весёлый день на берегу.

Лайм-Кей

Лучший пляж недалеко от Кингстона.

Хотя Кингстон не имеет собственного пляжа, маленький необитаемый остров Лайм-Кей находится всего в короткой поездке на лодке. В будние дни здесь довольно тихо и спокойно.

Хеллшир-Бич

Лучший пляж для общения с местными.

Этот пляж в Портморе популярен среди жителей Кингстона за близость и оживленную обстановку. Это подлинное воплощение ямайского пляжного стиля жизни.

Трежер-Бич

Лучший пляж вне туристических маршрутов.

Расположенный на южном побережье, Трежер-Бич состоит из пяти уединённых бухт с тёмным песком, которые редкость посещают туристы, что делает его привлекательным для тех, кто ищет покой и уединение.

Источник: LonelyPlanet