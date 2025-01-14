Лучшие новинки для PS5, которые нельзя пропустить в 2025 году

В этом году мы увидели потрясающие игры для PS5, и некоторые из наших любимых были выпущены всего за последние несколько месяцев. В этом списке мы расскажем о лучших новых играх для PS5, которые заставляют нас возвращаться к консоли. Будь то ваша PS5, PS5 Slim или PS5 Pro, все эти игры подарят вам незабываемые впечатления.

Благодаря играм из этого списка, PS5 пополнила свою бесконечно расширяющуюся библиотеку отличных игр не только количеством, но и качеством. Эти игры были добавлены не только потому, что они вышли недавно, а потому, что они предлагают невероятные возможности для игрового процесса, делая лучшее из мощного оборудования PlayStation. PlayStation продолжает поднимать планку консольного гейминга с помощью новейших технологий, гарантируя, что игроки получат достойное вложение средств, и эти игры используют эти возможности, предоставляя захватывающий игровой опыт. Реклама

Наша команда экспертов собрала одни из самых впечатляющих игр, которые могли и не попасть в список «Игра года», но они несомненно увлекательны. Ознакомьтесь с нашим списком из 7 лучших новых игр для PS5, которые, как мы уверены, вам тоже понравятся. Игры не ранжированы, поэтому выбирайте любую на основе категории и ваших предпочтений.