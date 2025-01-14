Лучшие новинки для PS5, которые нельзя пропустить в 2025 году

В этом году мы увидели потрясающие игры для PS5, и некоторые из наших любимых были выпущены всего за последние несколько месяцев. В этом списке мы расскажем о лучших новых играх для PS5, которые заставляют нас возвращаться к консоли. Будь то ваша PS5, PS5 Slim или PS5 Pro, все эти игры подарят вам незабываемые впечатления.
Благодаря играм из этого списка, PS5 пополнила свою бесконечно расширяющуюся библиотеку отличных игр не только количеством, но и качеством. Эти игры были добавлены не только потому, что они вышли недавно, а потому, что они предлагают невероятные возможности для игрового процесса, делая лучшее из мощного оборудования PlayStation. PlayStation продолжает поднимать планку консольного гейминга с помощью новейших технологий, гарантируя, что игроки получат достойное вложение средств, и эти игры используют эти возможности, предоставляя захватывающий игровой опыт.
Наша команда экспертов собрала одни из самых впечатляющих игр, которые могли и не попасть в список «Игра года», но они несомненно увлекательны. Ознакомьтесь с нашим списком из 7 лучших новых игр для PS5, которые, как мы уверены, вам тоже понравятся. Игры не ранжированы, поэтому выбирайте любую на основе категории и ваших предпочтений.
Какая игра на PS5 самая популярная прямо сейчас?
Marvel Rivals на данный момент является самой популярной игрой на PS5. Это шутер 6 на 6 с героями из комиксов Marvel. С момента своего выхода игра захватила внимание игроков, которые уже были поклонниками жанра, и привлекла новых, интересующихся комиксами. Marvel Rivals предложила более 30 доступных героев без дополнительных платежей. С обновлением первого сезона в игре появились 2 дополнительных персонажа — Мистер Фантастик и Невидимая Женщина, а еще 2 — Человек-Факел и Существо — выйдут в середине сезона, дополняя семью Фантастической четверки.
Лучшие новые игры для PS5 в 2025 году
От RPG до экшена, в этом году были выпущены невероятные игры. Вот список наших любимых игр, от которых мы не могли оторваться.
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Black Myth: Wukong — одна из лучших игр, выпущенных в этом году. Разработанная компанией Game Science, она основана на популярном китайском романе «Путешествие на Запад», написанном У Чэнъэном. Эта игра стала первым шагом Game Science в создании полноформатной игры уровня AAA и превзошла все ожидания геймеров. Изначально игра вышла в августе только в цифровом формате, но физические копии стали доступны 12-го числа этого месяца.
Black Myth: Wukong — это RPG с великолепным открытым миром, наполненным более чем 100 боссами. Каждый из них индивидуален и предлагает различные уровни сложности, что делает игру очень интересной. Бои в игре предлагают хороший баланс как для опытных, так и для обычных игроков. Всего в игре шесть глав, каждая из которых проходит в разных условиях, что добавляет много разнообразия в игровой процесс. Вы сможете разблокировать множество экипировки, специальных навыков и деревьев навыков, которые позволят вам адаптироваться к различным стилям игры. Для всех поклонников открытого мира с боевой системой в стиле «souls-like», это — обязательный маст-хэв. Игра быстро стала одной из самых продаваемых для PS5 за короткое время, что говорит о ее исключительном качестве.
Silent Hill 2 — это ремейк популярной психологической игры ужасов с одноименным названием, выпущенной в 2001 году. Спустя более двадцати лет после ее выхода игра была полностью переработана с нуля разработчиками из Bloober Team и издана компанией Konami.
Ремейк отличается полным визуальным обновлением оригинала: улучшенной графикой, моделями персонажей и детализированными окружениями. Все, что было велико в оригинальной игре, доведено до совершенства в ремейке, и она сохраняет атмосферу прошлого, но с новым взглядом. Благодаря обновленной графике игра становится еще более жуткой и атмосферной, добавляя новую грань к уже жуткому игровому опыту. История повествует о Джеймсе, возвращающемся в Silent Hill в ответ на таинственное письмо, полученное от его давно усопшей жены Мэри. На вашем пути вы столкнетесь с множеством монстров и странных событий, которые вам придется преодолеть. Это, безусловно, один из самых впечатляющих ремейков, когда-либо созданных. Этот ужас является одним из лучших игр на PS5 в 2024 году.
Call of Duty — это франшиза, в которой почти каждый год выходит новая игра. В последние годы Activision, издатель, сосредоточились на играх Modern Warfare, однако в этом году они вернулись к играм серии Black Ops, одновременно вводя новые механики, такие как Omnimovement.
Игры Black Ops всегда приносили популярность франшизе Call of Duty, и в этом году игра подтвердила это. Кампания значительно улучшена по сравнению с тем, что предлагали в предыдущих двух играх, не только по длительности кампании, но и по качеству. То же самое касается многопользовательского режима, где введение Omnimovement принесло игровое разнообразие. И с возвращением режима Престиж, у игроков всегда есть к чему стремиться. В настоящее время многопользовательский режим имеет некоторые проблемы с задержками и SBMM, но это все равно отличная игра, чтобы провести время в непринужденной обстановке.
Sonic X Shadow Generations — это 3D платформер из франшизы Sonic the Hedgehog. Он был разработан компанией Sonic Team и издан Sega. Для людей, давно знакомых с этой серией, это настоящий праздник.
Это отдельная сюжетная кампания, где вы играете за Shadow the Hedgehog и сражаетесь со своим заклятым врагом, Black Doom, который угрожает захватить мир. Как и в других играх франшизы, Sonic X Shadow Generations предлагает захватывающее и веселое приключение в жанре 3D платформер с отличными уровнями, как в прошлых играх серии Sonic. Игра задействует элементы путешествий во времени и альтернативных измерений, предлагая уникальные разработки уровней. С мощными умениями Шедоу, такими как Chaos Dash и Doom Wings, игровой процесс становится настолько увлекательным, что трудно оторваться от контроллера. Так что, будь то поклонником франшизы, не упустите эту игру.
Metaphor: ReFantazio — это RPG, разработанная студией Studio Zero и изданная Atlus в Японии и Sega по всему миру. Игра создана тем же режиссером, Катсурой Хашино, который стоял за другими фантастическими играми, такими как серия Persona.
Игра представляет собой сочетание пошаговых и реального времени боевых систем. Она происходит в политически насыщенном фэнтезийном мире под названием Соединенное Королевство Эвхрония. Вы играете за Вилла, который вместе с феей-компаньоном отправляется в путешествие, чтобы снять проклятие с потерянного принца. По мере прохождения игры вы будете исследовать богатый, детализированный мир, наполненный разнообразными персонажами, каждый со своими уникальными историями и мотивами. Одним из лучших аспектов игры является его стиль, который стилистически яркий и очень красивый. Все это сопровождается отличными саундтреками, которые хорошо дополняют тему. Так что, если это еще не очевидно, эта игра заслуживает вашего внимания.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 — это игра в жанре экшен от третьего лица с элементами тактики, разработанная студией Saber Interactive и изданная Focus Entertainment. Игра основана на невероятно популярной, наполненной сюжетами игре на столе Warhammer 40,000 и является продолжением Warhammer 40,000: Space Marine 2011 года.
От имени игрока вы играете за Деметриана Тайта, лейтенанта Ультрамаринов, сопровождаемого своей отрядом на протяжении всей кампании. Вы можете играть с друзьями в кооперативном режиме или в одиночку, где члены команды фактически будут ботами, но в любом случае, это будет много веселья. Space Marine 2 предлагает одни из самых удовлетворительных игровых механик в последнее время. Игроков атакуют орды существ, и их уничтожение доставляет огромное удовольствие. Благодаря сочетанию оружия, ближнего боя и парирования система действия никогда не остановится. Все это происходит в больших открытых пространствах, где нельзя удержаться и не восхититься этим. Если вы являетесь поклонником игр в жанре экшн, то в данный момент ничто не может быть лучше.
Until Dawn — это еще одна потрясающая игра жанра ужасов, которую мы должны включить в наш список. Она была изначально выпущена в 2015 году компанией Supermassive Games. Однако новая версия для PS5 — это ремейк, разработанный Ballistic Moon и изданный Sony оба раза.
Until Dawn — это игра в стиле «Пилы», где каждое ваше решение может изменить ход сюжета. Игра имеет три разных концовки, что придает ей фактор повторного прохождения, что мы все ищем в играх. Как и на PS4, Until Dawn на PS5 предоставляет значительное улучшение: улучшенная графика и более плавный игровой процесс, благодаря чему достигаются более высокие частоты кадров. Ремейк был полностью построен на движке Unreal Engine, включая улучшенную кинематографичность, новые саундтреки, новые механики управления камерой и улучшенную захват характерного движения, чтобы максимально использовать возможности современных консолей. Если вы еще не успели сыграть в эту игру, то сейчас самое время.
Какие игры для PS5 наиболее ожидаемы в ближайшее время?
Сейчас Ghost of Yōtei и Grand Theft Auto 6 — это две самые ожидаемые игры для PS5, которые выйдут в 2025 году. Обе игры являются самостоятельными продолжениями своих предыдущих частей, в которых присутствуют совершенно новые персонажи и сюжеты.
Как мы выбирали лучшие новые игры для PS5?
Эти игры для PS5 были отобраны нашей командой экспертов старомодным способом — играя в них. Наша команда экспертов прежде всего сами игроки, которые охотно берутся за любую игру у себя на глазах. Они играли в эти игры довольно длительное время и составили этот список на основе своего опыта. Список сформирован на таких факторах, как игровой процесс, история, музыка, графика, возможность повторного прохождения и множество других аспектов. Так что будьте уверены, выбрав одну из этих игр для игры, вы точно получите удовольствие.
Часто задаваемые вопросы
Какая крупная игра выйдет в 2025 году для PS5?
Grand Theft Auto 6 — это самая крупная игра, которая должна выйти в 2025 году.
Какая игра выглядит лучше всех на PS5?
На данный момент Black Myth: Wukong и Warhammer 40000: Space Marine 2 имеют лучшую графику на PS5.
Источник: PlayStationLifestyle