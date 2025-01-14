Лучшие занятия в Торонто

Торонто, крупнейший мегаполис Канады, сочетает в себе знаменитые достопримечательности, захватывающие спортивные события, мирового уровня шопинг и умиротворяющую природу. Независимо от вашего интереса — будь то гастрономические туры или интерактивные музеи — скука в этом городе вам не грозит.
Планирование поездки в этот космополитичный город может оказаться сложной задачей из-за огромного количества мест, которые стоит посетить, особенно если у вас ограничено время. При этом стоит учесть климат, так как летом и зимой Торонто ощущается совершенно по-разному, и погода сильно влияет на способы передвижения по городу.
Если вы не знаете, с чего начать знакомство с Торонто, не волнуйтесь — у нас есть для вас советы. При любой погоде — будь то солнечный день, дождь или снег — вот что обязательно стоит увидеть в этом городе.
- Посещение смотровой площадки на башне CN Tower
До появления Бурдж-Халифы в Дубае в 2007 году башня CN Tower была самой высокой конструкцией в мире. Это самая узнаваемая символика Торонто и одно из самых посещаемых мест в городе. Поднимитесь на лифте на главную смотровую площадку, чтобы насладиться захватывающим видом на городской пейзаж с высоты 346 метров.
Для тех, кто не боится высоты, в башне есть стеклянный SkyPod на высоте 447 метров, где можно почувствовать, как башня чуть качается на ветру. Однако это популярное место, поэтому лучше забронировать билеты заранее.
Отступление: Если вас не устраивают виды через стекло, любители экстремальных ощущений могут опробовать EdgeWalk — рукоблудную прогулку по периметру башни на высоте 116 этажей.
- Гастрономическое путешествие по Чайнатауну
Чайнатаун в Торонто — один из старейших и самых оживленных районов города, а также один из крупнейших в Северной Америке. Местные рынки и неоновые вывески привлекают внимание, но настоящие эмоции здесь дарят невероятные азиатские блюда. Попробуйте разнообразные порции пельменей, дим-самов, лапши и горячих горшков, а также вьетнамский фо и бань ми.
Отступление: Чтобы погрузиться в атмосферу Чайнатауна, стоит отправиться на гастрономический тур с гидом, который покажет лучшие местные заведения.
- Посещение домашней игры
Торонто — родина многих известных спортивных команд, и матчи проходят круглый год. Если вы заранее знаете даты своего визита, попробуйте купить билеты на баскетбольные матчи Raptors, хоккейные встречи Maple Leafs или бейсбольные игры Blue Jays.
- Прогулка по рынку St Lawrence Market
В центре города расположен исторический рынок St Lawrence Market, популярное место как среди туристов, так и среди местных жителей. Здесь вас ждут специализированные гастрономические лавки, местные магазины, а также еженедельные фермерские рынки и арендные антикварные ряды.
Отступление: На втором этаже южного крыла рынка находится Галерея рынка с выставками, которые часто обновляются.
- Отдохнуть в районе Дистиллерия
Вместо туристических баров в центре города отправляйтесь в район Дистиллерии, известный искусством, развлечениями и кулинарными изысками. Этот оживленный район разрастается вокруг старинного вискокуренного завода, теперь там можно найти напитки на любой вкус.
- Исследование квартала Kensington Market
Kensington Market, с его богемной атмосферой, является одним из самых интересных районов Торонто. Обратите внимание на винтажные магазины, уникальные бутики и необычные арт-пространства. Изюминка — знаменитая “садовая машина”, украшенная растениями и цветами.
Отступление: Помимо покупок, стоит попробовать блюда в местных ресторанах. Рядом с Чайнатауном — отличное место для двух районного гастрономического тура.
- Празднование хоккейных легенд Канады
Официальный Зал хоккейной славы в Финансовом районе привлекает туристов со всех уголков. Здесь хранится крупнейшая коллекция хоккейной атрибутики в мире, включая сам Кубок Стэнли.
- Любование вишневыми цветами в High Park
Чтобы насладиться цветением сакуры, отправляйтесь в парк High Park. Первые вишневые деревья были пожертвованы Японией в 1950-х годах. Период цветения длится всего неделю, поэтому следите за новостями о состоянии деревьев.
- Катание на аттракционах в Canada’s Wonderland
В сорока минутах от центра Торонто находится парк развлечений Canada’s Wonderland. Здесь вы найдете 18 американских горок, аквапарк и разнообразные тематические мероприятия.
Отступление: Не упустите возможность попробовать знаменитый пончик фанделя.
- Посещение фестиваля в Торонто
Жители Торонто любят веселье, и календарь фестивалей предоставляет множество возможностей для празднования. Ежегодные мероприятия включают Канадскую музыкальную неделю в мае, фестивали Toronto Pride и Jazz Festival в июне, карнавал Toronto Caribbean Carnival в августе.
- Экскурсия на съемочную площадку в Casa Loma
Хотя дом Casa Loma никогда не был резиденцией королевской семьи, он стал популярным местом для съемок известных фильмов. Более 50 крупных кинокартин снимали здесь.
- Фотосессия с уличным искусством Торонто
Граффити в Торонто — выражение неукротимого творческого духа города, а лучшие его примеры находятся в Graffiti Alley в районе моды.
- Пляжный день на озере Онтарио
Озеро Онтарио предлагает великолепные пляжные дни. Начните с пляжа Sugar Beach и исследуйте другие пляжи.
Отступление: Хотите убежать от городской суеты? Направляйтесь в парк Toronto Island Park, добравшись на пароме с терминала Jack Layton Ferry Terminal.
- Посещение Bata Shoe Museum
Одно из самых оригинальных музеев Торонто — Bata Shoe Museum — располагает огромной коллекцией обуви, включая платформы, которые носил Элтон Джон.
- Познание коренных народов Торонто
Современный Торонто построен на традиционной территории различных коренных народов. Опыт коренного населения — ключевая часть канадской культуры, доступная через искусство, кухню и общественные праздники.
Источник: LonelyPlanet