Лучшие выступления на AGDQ 2025

Завершился Awesome Games Done Quick 2025, в рамках которого было собрано более 2,5 миллионов долларов для Фонда по предотвращению рака. Каждое мероприятие Games Done Quick заслуживает внимания, будь то в прямом эфире или в видеозаписи, но это AGDQ было поистине восхитительным, полным забегов, которые войдут в ряд лучших в истории GDQ.

New Super Mario Bros. Wii Реклама

Удивительно в сообществе скоростного прохождения то, что недостаточно просто стать самым быстрым игроком в конкретной игре — это скучно. Для Веса было обычного прохождения New Super Mario Bros. Wii недостаточно. Ему было нужно добавить творчества и освоить игру максимально быстро, играя при этом на фортепиано. Вы спросите, как можно играть в видео-игру, если обе руки заняты? Ответ прост: управляя игрой с помощью головы и ног. Не знаю, что вдохновляет людей на подобные поступки, и мне все равно. Главное, что Вес продемонстрировал глубину человеческих способностей и многозадачности, за чем было невероятно интересно наблюдать.

Показ Elden Ring

Говоря о невероятных талантах, можно упомянуть игру в Elden Ring — известную своей сложной механикой — на саксофоне. Я ждал этот забег всю неделю, и Доктор Дут не разочаровал, но не по той причине, которую я ожидал. Одно дело — победить, к примеру, Малению, лезвие Микеллы, с помощью специально запрограммированного аэрофона. Но ничего не могло подготовить меня к тому, что каждый входный сигнал, от удара до использования предметов, будет сопровождаться забавным звуком «дут». Я плакал от смеха, это было очень смешно.

Super Metroid

Super Metroid — это неотъемлемая часть GDQ, часто завершает финальный день недели программирования. Но в последнее время GDQ отходит от традиционного прохождения игры и демонстрирует работу сообщества моддеров Super Metroid, сделавших игру 1994 года свежей и интересной. Эта четырёхсторонняя гонка в Super Metroid включала рандомайзер карты, что означало, что привычное расположение уровней было перемешано и собрано заново.

Рандомайзеры карты для игры Metroid особенно опасны, потому что все способности, необходимые для прохождения, больше не располагаются в логическом порядке. Самус может наткнуться на огненные ямы Нижнего Норфэра задолго до того, как найдет термозащитный костюм Вариа. И с рандомизированной картой найти этот костюм стало гораздо сложнее и дольше. Добавьте сюда дух соревнования, и вы получите одну из лучших гонок в истории AGDQ.

Crazy Taxi с живым музыкальным сопровождением

Раньше, чтобы избежать DMCA нарушений за использование лицензионной музыки на Twitch, её просто отключали. Но AGDQ нашел новый способ решения этой проблемы. В забеге по Crazy Taxi каждая песня исполнялась кавер-группой, превращая AGDQ из мероприятия по скоростному прохождению игр в импровизированное панк-рок шоу — с мини-мошем и всем остальным — и это было совершенно потрясающе. Я не буду делиться деталями. Просто посмотрите сами.

GDQ — это уникальное и значимое событие не только из-за интересных и креативных забегов. В мире, где корпорации позволяют использовать оскорбления в адрес женщин и ЛГБТК+ людей, а геймеры имеют репутацию нетерпимых, Games Done Quick активно поддерживает маргинализированные группы населения. Это видно и в разнообразных программах Frame Fatales и Black in a Flash, и в том, что каждый второй донат сопровождался сообщением о правах трансгендеров, которые зачитывались и были встречены громкими аплодисментами.

Games Done Quick стал примером того, как оригинально организованные сообщества могут способствовать принятию и быть источником радости и добра в окружающей среде, которая так нуждается в этом. AGDQ 2025 был одним из лучших событий из всех.

Источник: TheVerge