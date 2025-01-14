Луиджи был повсюду на AGDQ 2025

Хотя на мероприятии Awesome Games Done Quick 2025 демонстрировалось всего лишь несколько игр с участием Супер Марио, его брат Луиджи был повсюду, и причины этого довольно очевидны.

В сообществе геймеров высокий и зеленый брат Марио любим сам по себе: кто-то ценит его за неуклюжесть, а кто-то считает, что его добродушие скрывает нечто более мрачное. Однако, в свете действий Луиджи Маньонэ — человека, обвиненного в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, — любовь игрового сообщества к Луиджи приобрела новый смысл. Этот смысл был полностью раскрыт на AGDQ 2025, где его имя часто всплывало.

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Во время благотворительного марафона на скорость зрителям давали возможность через свои пожертвования участвовать в торгах — например, за выполнение игроком конкретной задачи или за право назвать персонажа. Например, во время соревнования по игре Pokémon: Let’s Go Eevee зрители могли пожертвовать средства, чтобы дать имя тренеру, и выбрали Луиджи. На протяжении всей акции зрители предлагали имя Луиджи почти для каждого персонажа, и часто выигрывали этот спор.

Games Done Quick известен своей инклюзивностью и социальной сознательностью — например, в 2023 году они отменили мероприятие в штате Флорида из-за закона «Не говори Гей» и слабых мер в борьбе с COVID-19. Поэтому, хотя невозможно точно сказать, было ли массовое упоминание Луиджи следствием обычного геймерского мемирования или же это было негласное выражение поддержки действиям Луиджи Маньонэ, скорее всего, это было немного и того, и другого.

Источник: TheVerge