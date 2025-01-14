Китайское приложение RedNote обошло TikTok в рейтинге App Store на фоне запрета TikTok

RedNote, китайское приложение для социальных сетей, также известное как Xiaohongshu, возглавило рейтинг в Apple App Store, поскольку в США приближается запрет на TikTok. Приложение предлагает пользователям смешанный контент из фотографий, коротких видео и текстовых постов в лентах «подписки,» «исследования,» и «рядом.»

Пробежавшись по странице «Исследования» на RedNote, можно заметить, что среди китайскоязычных постов встречаются публикации на английском языке. Многие американские пользователи называют себя «беженцами из TikTok» в своих видео, а в текстовых постах делятся поисками нового сообщества из-за возможности запрета TikTok. Некоторые даже задают китайским пользователям вопросы, например: «Какие мемы популярны в Китае?» Реклама

RedNote, впервые появившееся в 2013 году как приложение, ориентированное на шопинг, сейчас насчитывает более 300 миллионов активных пользователей в месяц и в прошлом году превысило $1 миллиард прибыли, по данным Bloomberg.

На прошлой неделе Верховный суд заслушал устные аргументы по делу о том, стоит ли сохранять закон, запрещающий TikTok, или же обязать его китайского владельца, компанию ByteDance, продать сервис американской компании. Верховный суд должен вынести решение до 19 января.

Источник: TheVerge