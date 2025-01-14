Кейт Миддлтон сообщает об улучшении состояния после рака.

Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, во вторник сообщила, что её рак находится в стадии ремиссии. Это произошло почти через год после того, как она публично объявила о своём диагнозе.

«Для меня огромное облегчение, что я сейчас в ремиссии, и я продолжу сосредоточенность на восстановлении», — сказала она в своём сообщении 14 января.

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Миддлтон впервые поделилась своим диагнозом рака в марте 2024 года, упомянув, что начала лечение в конце февраля и проходит так называемую «профилактическую» химиотерапию. Ни сама принцесса, ни королевская семья не уточнили, какой именно вид рака у неё был и на какой стадии болезнь находилась.

В своём сообщении о ремиссии она выразила благодарность всем, кто поддерживал её семью на протяжении почти годичного пути. «От всего сердца благодарю всех, кто тихо шел вместе с Уильямом и мной, помогая нам справляться со всем этим», — отметила она. «Мы не могли бы желать большего. Забота и советы, которые мы получали в течение всего времени моего лечения, были исключительными».

Недавно Миддлтон посетила больницу, где проходила лечение, и пообщалась с персоналом и пациентами. Это был один из её самых значимых самостоятельных визитов со времени завершения терапии. Она выразила благодарность персоналу в своём сообщении и впервые объявила, где именно проходила лечение.

В сентябре принцесса сообщила, что завершила курс химиотерапии и сосредоточена на том, чтобы оставаться «свободной от рака». Она отдалилась от большинства своих королевских обязанностей на протяжении года, чтобы сосредоточиться на лечении, но постепенно начала посещать публичные мероприятия в конце прошлого года, среди которых была служба по случаю Дня памяти и рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве.

«Как и любой, кто пережил диагноз рака, я понимаю, что потребуется время, чтобы привыкнуть к новой нормальности», — написала Миддлтон во вторник. «Тем не менее, я с нетерпением жду предстоящий год, который, надеюсь, будет насыщенным и радостным».

Источник: Time