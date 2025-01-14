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Кейт Миддлтон сообщает об улучшении состояния после рака.

14.01.2025
Кейт Миддлтон сообщает об улучшении состояния после рака. Кейт Миддлтон сообщает об улучшении состояния после рака.

Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, во вторник сообщила, что её рак находится в стадии ремиссии. Это произошло почти через год после того, как она публично объявила о своём диагнозе.

«Для меня огромное облегчение, что я сейчас в ремиссии, и я продолжу сосредоточенность на восстановлении», — сказала она в своём сообщении 14 января.

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Миддлтон впервые поделилась своим диагнозом рака в марте 2024 года, упомянув, что начала лечение в конце февраля и проходит так называемую «профилактическую» химиотерапию. Ни сама принцесса, ни королевская семья не уточнили, какой именно вид рака у неё был и на какой стадии болезнь находилась.

В своём сообщении о ремиссии она выразила благодарность всем, кто поддерживал её семью на протяжении почти годичного пути. «От всего сердца благодарю всех, кто тихо шел вместе с Уильямом и мной, помогая нам справляться со всем этим», — отметила она. «Мы не могли бы желать большего. Забота и советы, которые мы получали в течение всего времени моего лечения, были исключительными».

Недавно Миддлтон посетила больницу, где проходила лечение, и пообщалась с персоналом и пациентами. Это был один из её самых значимых самостоятельных визитов со времени завершения терапии. Она выразила благодарность персоналу в своём сообщении и впервые объявила, где именно проходила лечение.

В сентябре принцесса сообщила, что завершила курс химиотерапии и сосредоточена на том, чтобы оставаться «свободной от рака». Она отдалилась от большинства своих королевских обязанностей на протяжении года, чтобы сосредоточиться на лечении, но постепенно начала посещать публичные мероприятия в конце прошлого года, среди которых была служба по случаю Дня памяти и рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве.

«Как и любой, кто пережил диагноз рака, я понимаю, что потребуется время, чтобы привыкнуть к новой нормальности», — написала Миддлтон во вторник. «Тем не менее, я с нетерпением жду предстоящий год, который, надеюсь, будет насыщенным и радостным».

Источник: Time

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