Камеры Wyze научатся использовать ИИ для описания увиденного

Новое AI-решение от Wyze: снижение необходимости ручной проверки видео с камер наблюдения

Описание функции

Новейшая функция искусственного интеллекта от компании Wyze направлена на уменьшение частоты необходимости ручной проверки записей с камер безопасности. Теперь камера будет сама описывать происходящее, предоставляя более обширную информацию. Новые Описательные Уведомления (Descriptive Alerts) отправляют уведомления, которые «точно резюмируют события», добавляя контекстуальные детали. Это гораздо более информативно, чем простое упоминание о зафиксированном движении или обнаруженном объекте. Реклама

Пример уведомления

В качестве примера уведомления Wyze приводит следующую ситуацию: «Доставщик в синей кепке оставляет посылку на пороге, затем уходит. На улице припаркован зеленый SUV».

Конкуренция

Конкурирующие компании по производству умных систем безопасности для дома, такие как Ring и Nest от Google, а также отчасти Arlo, предлагают аналогичные функции описания событий на своих камерах. Однако, уведомления от Wyze с текстовыми описаниями видео отличаются тем, что содержат уточнения, такие как цвет.

Приложение и стоимость

Описательные Уведомления доступны для участников сервиса Cam Unlimited Pro — это новая подписка стоимостью $19.99 в месяц (или $199.99 в год), включающая и другие функции. Среди них — распознавание лиц, поиск видео с помощью описательных ключевых слов, а также возможность одновременно просматривать прямые трансляции с нескольких камер Wyze.

Хранение данных

Подписка Cam Unlimited Pro также будет включать 60 дней облачного хранилища. Тем не менее, компания Wyze заявляет, что эта услуга станет доступна только к «весне 2025 года».