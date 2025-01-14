Как поддержать человека, потерявшего всё в результате лесных пожаров в Калифорнии

Наблюдать за тем, как ваш дом, вещи и соседство исчезают из-за разрушительного пожара, — это физически и эмоционально непредставимо.

Это утверждение справедливо даже для тех, кто в Лос-Анджелесе переживает эту трагедию в данный момент. Многие из тех, кто потерял все, пока не могут полностью обработать свои эмоции. Однако со временем чувства углубляются и становятся более насыщенными, как отмечает Нэнси А. Пиотровски, психолог из Вальехо, Калиф. Она является членом Совета по научным вопросам Американской психологической ассоциации и консультирует людей, пострадавших от природных катастроф. Этот травматический опыт может остаться с ними на всю жизнь.

Сперва люди находятся в состоянии шока, перегружены, чувствуя горе, страх и гнев, поясняет Пиотровски. Некоторые испытывают облегчение от того, что остались живы, а другие — чувство вины, если их близкие пострадали или погибли. Некоторым может показаться, что они просто онемели. Реклама

Как найти слова поддержки для тех, кто пострадал от пожаров?

Важно проявлять заботу и поддержку. Не стоит говорить фразы, которые начинаются с «ты должен», так как они звучат осуждающе. Фразы типа «по крайней мере» могут снизить значение трагедии. Также не следует говорить, что все происходит по какой-то причине или что человеку следует сосредоточиться на том, что осталось. Вместо этого следует спросить: «Мне жаль, что ты через это проходишь. Как тебе это переживается?»

Доктор Карол Либерман, эвакуировавшись в отель в Вентуре, Калифорния, с дочерью, собакой и двумя кошками, проводила дни в панике, следя за новостями. Она не могла принимать пищу. Либерман, психиатр, которая жила в аренду последние шесть лет после того, как ее дом пострадал в огне в Вулси в 2018 году, ощутила, что принятие поддержки помогло ей справиться. Она делилась с близкими своими переживаниями, что приносило ей облегчение.

Как поддержать друга?

Просто сообщите о своей заботе. Позвоните и предложите свою помощь, например, спросив: «Могу я принести тебе продукты, воду, одежду или книги? Как насчет корма для твоих питомцев?» Эти конкретные предложения более уместны, поскольку пострадавшие могут не сразу вспомнить, что им нужно. Не забывайте, ваша помощь важна не только сейчас, а и в будущем.

Проявите теплый прием

Если есть возможность предложить жилье, это может оказаться бесценной поддержкой для пострадавших. Тем, кто потерял жилье, бывает трудно не чувствовать себя обузой для других. Приглашающая атмосфера, без дедлайнов и обязательств, может стать большим утешением.

Дайте возможность выразить чувства

Позволение человеку кричать или плакать может быть способом поддержки. Как отмечает терапевт Карен Стюарт: «Позвольте им говорить, плакать, кричать или просто сидеть в тишине». Это поможет им ощутить, что они не одни и их поддерживают.

Проявите чувство эмпатии

Ошибочно говорить пострадавшему, что вы точно понимаете, как он чувствует, если это не так. Однако, если у вас действительно есть похожий опыт, он может укрепить связь и помочь вашему другу или близкому справиться с горем.

Друзья на долгое время

Позаботьтесь о поддержании долгосрочных контактов. Напоминание о том, что вы будете рядом на всем протяжении их восстановления, окажет большое влияние. Как отмечает Робинсон, важно понимать, что процесс исцеления и горя не является линейным, но общение и поддержка сообщества могут существенно помочь в его преодолении.

Источник: Time