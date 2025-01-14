Как Дональду Трампу удалось избежать наказания: версия Джека Смита

Несколько дней до возвращения Дональда Трампа в Белый дом, спецпрокурор Джек Смит сделал тревожное заявление для американского общества: он обнаружил достаточно доказательств, чтобы, возможно, отправить нового президента в тюрьму.

Во вторник Министерство юстиции опубликовало окончательный отчет по обвинениям Смита, утверждающим, что Трамп незаконно пытался отменить результаты выборов 2020 года. Прокуроры собрали доказательства для осуждения Трампа, если бы его победа в ноябре не помешала делу развиваться. В документе указано: «Избрание г-на Трампа и его скорое возвращение в президенты не позволили нам представить дело в суд, однако собранные доказательства были достаточны для того, чтобы обеспечить обвинительный приговор».

Реклама

Этот отчет является выдающимся порицанием в адрес человека, который скоро возглавит страну. Хотя многие из выводов не являются новыми — схемы Трампа по удержанию власти после проигрыша на выборах 2020 года уже были обширно освещены в новостях, документальных фильмах и конгрессовых слушаниях, — это еще один подробный рассказ о том, как избранный президент атаковал американскую демократию и правительство, которое вскоре снова возглавит.

Команда Смита опросила более 250 человек, получила свидетельские показания от более чем 55 свидетелей и заявила, что выводы комитета Палаты представителей, расследовавшего нападение, составляют «небольшую часть материалов следствия». В обширном 137-страничном отчете Смит подробно разоблачает попытки Трампа помешать мирной передаче власти — от давления на государственных и федеральных чиновников с целью аннулирования итогов выборов до подстрекательства толпы к штурму Капитолия США 6 января 2021 года. Смит обвиняет Трампа в попытке воспрепятствовать утверждению избрания Байдена «путем мошенничества и обмана», включая поощрение насилия против его предполагаемых противников в дни и недели, предшествующие бунту.

«Как изложено в первоначальных и последующих обвинениях, когда стало ясно, что г-н Трамп проиграл выборы и законные способы оспорить результаты провалились, он прибегнул к серии преступных действий для удержания власти», — утверждает отчет.

Дело столкнулось с рядом уникальных вызовов, связанных не только с расследованием действий бывшего президента, но и с неумолимой силой самого Трампа. Смит описывает юридические баталии по вопросам исполнительной привилегии, решению Верховного суда о президентском иммунитете и тактике запугивания Трампа. «Г-н Трамп использовал свое значительное присутствие в социальных сетях для внесудебных комментариев, иногда угрожающего характера, по делу, и офис был вынужден добиваться судебных разбирательств для сохранения целостности процесса и предотвращения запугивания свидетелей».

Одновременно с этим дело страдало от общественного мнения, что оно было политически мотивированным, и от того, что разбирательство происходило в ходе избирательной кампании. «Заявление г-на Трампа о своем участии в президентских выборах при двух федеральных уголовных расследованиях создало беспрецедентную проблему для Министерства юстиции и судов», — написал Смит.

Это были не единственные препятствия. В отчете говорится, что прокуроры рассматривали возможность обвинения Трампа в нарушении Акта о восстании — закона XIX века, запрещающего участие в мятеже против правительства США, но в итоге решили, что недостаточно доказательств, что Трамп намеревался спровоцировать «весь масштаб» насилия 6 января.

Многие из тех, кто совершил насильственные действия, вскоре могут избежать правовых неприятностей. Трамп заявил, что одним из его первых действий после вступления в должность 20 января станет помилование большинства, если не всех, обвиняемых в связи с нападением на Капитолий. В воскресенье вице-президент США Дж.Д. Вэнс сказал на Fox News, что те, кто «совершил насилие» 6 января, «очевидно», не должны быть помилованы.

Адвокатам Трампа был показан черновик отчета более недели назад, и они выступили против его публикации, назвав это политической атакой, направленной на срыв президентского перехода. Они также пытаются помешать обнародованию другого отчета Смита о его обвинении против Трампа за неправильное обращение с секретными документами. В понедельник судья Эйлин Кэннон, назначенная Трампом, заблокировала немедленный выпуск отчета и назначила слушание на пятницу, чтобы решить, как поступить с этими материалами.

Однако в каждом случае Трампу не предстоит никаких последствий. Смит прекратил оба дела после победы Трампа на выборах 2024 года, ссылаясь на политику Министерства юстиции, которая запрещает привлекать к уголовной ответственности действующих президентов. Согласно отдельному правилу агентства, он был обязан представить окончательный отчет — один том по каждому обвинению — Генеральному прокурору Меррику Гарланду, который обязался опубликовать оба документа.

Однако с инаугурацией Трампа менее чем через неделю, отчет будет иметь мало реального воздействия, кроме как пополнит исторические архивы. Для Трампа, который обладает удивительной способностью избегать ответственности, это само по себе можно считать победой. «Джек — недалёкий прокурор, который не смог довести свое дело до суда до выборов, которые я выиграл с разгромным преимуществом», — написал Трамп в своей социальной сети. «ИЗБИРАТЕЛИ СКАЗАЛИ СВОЁ СЛОВО!!!»

Источник: Time