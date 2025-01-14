Искусственный интеллект может скоро заменить тысячи рабочих мест на Уолл-стрит, предупреждает отчёт

Грядущие изменения на рынке труда в банковской сфере: ожидания и прогнозы

Сокращение рабочих мест на Уолл-стрит Реклама

Из отчета Bloomberg Intelligence следует, что в ближайшие годы рынок труда на Уолл-стрит может потерять до 200 тысяч рабочих мест. Это связано с глубокой интеграцией искусственного интеллекта в процессы работы, что приводит к автоматизации многих задач.

Прогнозы CIO и CTO

Опрос среди руководителей информационных и технологических служб показывает, что они планируют сократить около 3% своих кадров в ближайшем будущем. При этом почти четверть из них ожидают более значительных сокращений — до 10%.

На какие роли приходится риск?

Особенно уязвимы должности в подразделениях, занимающихся рутинными и повторяющимися задачами, такими как бэк-офис и операционный офис. Эти роли наиболее подвержены замене автоматизированными системами.

Эффективность и прибыль

Несмотря на угрозу сокращения рабочих мест, внедрение ИИ способствует росту эффективности и, как следствие, снижению затрат. Прогнозируется, что к 2027 году прибыль до налогообложения банков может вырасти на 12-17%. Большинство участников опроса считают, что ИИ увеличит продуктивность и доходы на 5% уже в ближайшие три-четыре года.

Более оптимистичный взгляд на будущее

Хотя мнения о будущем рабочих мест в банковском секторе различаются, и компания Citi предсказывает высокую вероятность автоматизации более половины рабочих мест, исследование Всемирного экономического форума предоставляет более оптимистичную перспективу. Согласно их данным, несмотря на возможное сокращение 92 миллионов рабочих мест, общее количество рабочих мест в разных секторах может увеличиться на 78 миллионов к концу десятилетия.

В целом, несмотря на угрозы автоматизации, процесс интеграции новых технологий также способен создать новые возможности и способствовать изменению структуры занятости в финансовом секторе.

Источник: TechRadar