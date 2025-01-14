Изучил структуры декомпозиции работ — делюсь важными выводами

Вот краткая истина: перед написанием этой статьи я наткнулся на законы Акина, которые точно описывают структуру декомпозиции работ. Один из законов шутливо гласит: «Это называется структурой декомпозиции работ, потому что объем оставшейся работы будет расти до тех пор, пока вы не дойдете до срыва, если только вы не организуете это в структуру». Этому закону нельзя не согласиться!

Шутки в сторону. Во время учебы на степень по управлению проектами я нашел полезное примечание в руководстве PMBOK, которое является важным ресурсом для менеджеров проектов. Там подчеркивается, что «ни один проект не должен обходиться без WBS» (структуры декомпозиции работ).

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Без использования WBS у ваших проектов высока вероятность превышения сроков и бюджетов и несоответствия ожиданиям заинтересованных сторон. Никто не хочет столкнуться с такими проблемами. В этом руководстве я опираюсь на свой опыт профессионала в области управления проектами и делюсь своими знаниями о структуре декомпозиции работ. Вы также узнаете мнения экспертов отрасли, чтобы лучше понять применение WBS.

Что такое структура декомпозиции работ?

Структура декомпозиции работ (WBS) — это визуальная схема основных этапов проекта, которая организует все аспекты проекта в иерархическом порядке.

По мнению эксперта, WBS является инструментом, который помогает понять взаимосвязь различных видов деятельности в проекте. В своей самой простой форме WBS выглядит следующим образом:

Элементы структуры декомпозиции работ

Основываясь на изученном, любая WBS включает как минимум четыре уровня. Для сложных проектов количество подкомпонентов будет увеличиваться, и количество рабочих пакетов будет возрастать. Вот четыре уровня WBS для простого проекта:

Верхний уровень/Уровень 1: Проект — общий проект, находящийся в разработке. Уровень 2: Доставляемые элементы — основные компоненты проекта. Уровень 3: Подкомпоненты — поддерживающие доставляемые элементы. Уровень 4 (Деятельность): Рабочий пакет — индивидуальные действия в проекте.

Например, анализируя WBS для маркетинговой конференции:

Верхний уровень/Уровень 1 охватывает весь объем проекта и представляет собой конечный доставляемый элемент — в этом случае план маркетинговой конференции.

Уровень 2 включает основные компоненты проекта. Он также делит объем проекта на единицы, которые служат доставляемыми элементами.

Совет: нумерация структуры декомпозиции работ помогает ясности, организации и отслеживанию. С помощью нумерации вы можете логично и визуально понять отношения между доставляемыми элементами, подкомпонентами и рабочими пакетами. Это упрощает поиск элемента работы, особенно в крупном проекте.

Уровень 3: Подкомпоненты являются частью основного элемента, который вы предоставляете заинтересованным сторонам.

Деятельность: последний уровень WBS включает в себя действия, такие как определение целей и задач, идентификация целевой аудитории, разработка темы и брендинга мероприятий, создание бюджета и распределение ресурсов и т.д.

Преимущества использования WBS в управлении проектами

Некоторые мои коллеги не сразу осознали ценность WBS. Некоторые утверждали, что она хороша в теории, но не применима на практике. Тем не менее, преимущества WBS перевешивают доводы противников ее использования.

WBS предотвращает «расползание» объема. Когда существует WBS, все заинтересованные стороны находятся в курсе процесса. Без нее заинтересованные лица могут продолжать добавлять задачи в проект, делая его в итоге неуправляемым. WBS помогает в оценке бюджета проекта, делая выделение средств более управляемым. Создание WBS заставляет критично рассмотреть каждый аспект проекта, что помогает не упустить ни один элемент работы.

Типы WBS в управлении проектами

Существует два основных типа WBS:

Основанная на результатах: фокусируется на получении конкретных результатов для заинтересованных сторон и рекомендуется для проектов с четко определенными результатами. Основанная на этапах: организует работу согласно стадиям жизненного цикла проекта, рассматривается для проектов с последовательным прогрессом.

Как использовать WBS для управления проектами

Назначение ответственности: WBS упрощает распределение задач между участниками команды.

Оценка времени и ресурсов: позволяет прогнозировать продолжительность выполнения задач и необходимые ресурсы.

Поддержка коммуникаций: помогает согласовать участников команды и заинтересованных сторон с объемом проекта, обязанностями и временными рамками.

Управление рисками: выявление потенциальных рисков и разработка планов их устранения.

Внедрение в инструменты управления проектами: использование WBS в инструментах, таких как Trello и Asana, для отслеживания задач и управления ресурсами.

Заключительные мысли

Структура декомпозиции работ — это основа, обеспечивающая ясность в проектах. Она необходима не только для планирования и организации проекта, но и для идентификации рисков и контроля над объемом и бюджетом. Независимо от метода — Agile или Waterfall, успешные проекты начинаются с хорошо продуманного плана, и этот план начинается с структуры декомпозиции работ.

Источник: HubSpot