Израильские удары по Газе унесли жизни 18 человек на фоне продолжающихся переговоров о прекращении огня.

ДЕЙР ЭЛЬ-БАЛАХ, Сектор Газа — По данным чиновников здравоохранения, в результате израильских ударов по Сектору Газа за ночь было убито по меньшей мере 18 человек, среди которых шесть женщин и четыре ребенка. Во вторник стало известно, что Израиль и ХАМАС, возможно, приближаются к заключению соглашения о прекращении огня, чтобы завершить 15-месячную войну и освободить десятки заложников.

Чиновники выразили растущий оптимизм в том, что удастся достичь соглашения в ближайшие дни после более чем года перемещений переговоров.

Реклама

Тем временем поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы из Йемена выпустили ракету в сторону центрального Израиля, что привело к срабатыванию сирен и укрытию людей в убежищах, однако жертв не оказалось. Полиция заявила, что несколько домов были повреждены за пределами Иерусалима и представила фотографию корпуса ракеты, который врезался в крышу.

Два удара в центральном городе сектора Газа, Дейр-эль-Балах, привели к гибели двух женщин и их четверых детей в возрасте от одного месяца до девяти лет. Согласно информации больницы мучеников Аль-Акса, одна из женщин была беременна, и младенец не выжил.

Ещё 12 человек погибли в результате двух ударов по южному городу Хан-Юнис, по данным Европейской больницы.

Израильские военные не предоставили немедленных комментариев. Израиль утверждает, что его удары нацелены исключительно на боевиков, и обвиняет их в укрытии среди гражданских в убежищах и лагерях для перемещенных лиц.

Израиль и ХАМАС столкнулись с новыми требованиями к прекращению конфликта в преддверии инаугурации избранного президента Дональда Трампа 20 января. Посланник по Ближнему Востоку, Стив Виткофф, недавно присоединился к американским, египетским и катарским посредникам в столице государства Персидского залива, Дохе.

Соглашение будет основываться на рамочном плане, предложенном президентом Джо Байденом в мае и поддержанном Советом Безопасности ООН.

На первом этапе ХАМАС освободит десятки наиболее уязвимых заложников, захваченных 7 октября 2023 года, в обмен на десятки палестинских заключенных, в то время как израильские войска отводятся от населенных центров. Некоторым палестинцам будет разрешено вернуться в свои дома, и будет обеспечено усиление гуманитарной помощи.

На втором этапе ХАМАС заявляет, что он освободит оставшихся заложников в обмен на большое количество заключенных, полное израильское отведение войск и длительное прекращение огня. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поклялся продолжать борьбу до момента уничтожения военных и управленческих возможностей ХАМАСа, чтобы он больше не представлял угрозу. Разногласия между двумя сторонами будут обсуждаться на первом этапе.

В ходе атаки 7 октября, боевики, возглавляемые ХАМАСом, убили около 1200 человек и похитили еще 250. По данным израильских военных, по меньшей мере треть и до половины захваченных все еще не живы.

В ответ на это наступление Израиля погибло более 46 000 палестинцев, более половины из которых женщины и дети, согласно министерству здравоохранения Газы, которое не уточняет численность погибших боевиков. Израильская армия утверждает, что уничтожила более 17 000 боевиков, но не представила доказательства.

Наступление Израиля превратило в руины большие районы территории и вынудило около 90% из 2,3 миллиона жителей Газы покинуть свои дома, при этом сотни тысяч людей были размещены в палаточных лагерях вдоль побережья, где голод широко распространен.

Война охватила весь регион, разразившись более чем годом боев между Израилем и боевиками Ливанской Хезболлы, который закончился в ноябре напряжённым прекращением огня. Израиль также обстреливал иранские объекты, поддерживающие ХАМАС, Хезболлу и хуситов из Йемена.

Израильские силы сообщили, что предприняли несколько попыток перехватить ракету, запущенную во вторник утром из Йемена, и что «ракета, вероятно, была перехвачена». Они также сообщили, что ранее выпущенная ракета из Йемена была перехвачена.

Хуситы, захватившие столицу Йемена, Сану, и большую часть северной части страны в 2014 году, инициировали серию ракетных и дроновых атак по Израилю и нападали на международные суда в Красном море. Хуситы утверждают, что сражаются в солидарности с палестинцами, но большинство целей не имеют отношения к конфликту.

Источник: Time