Игроки Pokémon ККИ поражены, обнаружив ссылки на культовые локации из игр на Game Boy в некоторых картах

Игроки Pokémon Trading Card Game Pocket восхищались иллюстрациями карт на протяжении нескольких месяцев, но многие только сейчас начали замечать, что некоторые монстры на картах содержат детали, связывающие их с играми на Game Boy.

Исследования скрытых намеков на картах Pokémon начались в выходные, когда пользователь Reddit под ником asch_win указал, что Spearow окружен знакомыми ориентирами. Нормальный/Летающий тип изображен на фоне травы, забора, нескольких деревьев и, что примечательно, двух зданий. Однако это не просто любые здания, asch_win уточняет, что фиолетово-желтое здание на заднем плане — это торговый центр Celadon City из Pokémon FireRed и LeafGreen. Неподалеку от Celadon City находится Route 16 региона Канто, где игроки получают возможность поймать Spearow. Реклама

Кажется, несомненно, что разработчики Creatures Inc. и DeNA намеренно создали эту карту, чтобы отдать дань уважения культовым играм, которые сделали Pokémon популярным во всем мире. Однако интересные детали Pokémon TCG Pocket на этом не заканчиваются. Другой пользователь Reddit, jteede, обнаружил еще больше связей с ранними играми, включая полноформатную карту Diglett, расположенную восточнее Vermillion City, карту Haunter рядом с известной башней Lavender Town и многое другое. Asch_win также тщательно изучил карты Поддержки, показав, что они тоже отсылаются к конкретным местам из истории Pokémon.

Большинство иллюстраций карт показывают существ, живущих в сказочных местах, которые, казалось бы, не связаны с историей Pokémon. Некоторые, например, одна из вариаций Пикачу, можно даже узнать как реальные коллекционные карты. Другие же существуют исключительно в Pokémon TCG Pocket, и именно там игроки находят спрятанные «пасхалки».

Сообщество Pokémon TCG Pocket провело выходные, исследуя другие карты в поисках дополнительных отсылок. Особое внимание привлекли, например, круизный лайнер S.S. Anne на карте с изображением Gyarados и карты Oddish, Venonat и Bellsprout, объединяющиеся в историю, разворачивающуюся у побережья с Снорлаксом из FireRed и LeafGreen.

С момента появления Pokémon TCG Pocket на мобильных устройствах в октябре была выпущена только одна дополнительная коллекция бустеров под названием Mythical Island, доведя их общее количество до четырех доступных наборов. Ожидается, что в будущем выйдет больше, с дополнительными картами, которые иногда попадают в коллекции через Wonder Pick Events и другие обновления. И пока Creatures и DeNA продолжают добавлять карты из разных поколений серии, игрокам стоит продолжать следить за другими возможными отсылками.

Источник: IGN