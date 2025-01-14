Зачем продолжать защищать интересы инвесторов и обеспечивать соблюдение законов

Недавнее развитие событий продемонстрировало бурный рост на криптовалютных рынках с момента победы Трампа на выборах. Биткойн ненадолго превысил важную отметку в $100,000, что составляет почти 500% восстановление от минимальных значений «Криптозимы» 2022 года. Уверенность в криптовалютах даже дошла до Конгресса США, где серьезно обсуждается создание национального резервного фонда для биткойна.

Если считать бычьи ралли на фондовом рынке марафонами, то крипто-ралли представляют собой головокружительные спринты. Однако покупателям следует быть осторожными: когда криптовалюты стремительно идут вверх и FOMO (страх упустить возможность) овладевает массами, мошенники не упускают шанс извлечь выгоду из этого ажиотажа. Реклама

В отсутствие четкой нормативной базы риски возрастают. С возвращением бывшего президента Трампа в должность и более про-крипто настроенным Конгрессом ожидаются изменения в регулировании. Но какие риски остаются перед инвесторами, если меры по обеспечению соблюдения правил останутся недофинансированными?

Результаты выборов 2024 года могут стать важным этапом в истории криптовалют. Сможет ли новая администрация Трампа справиться с вызовами не только в части содействия инновациям в криптовалютах, но и предоставления лучшей защиты пользователям и инвесторам?

Почему обеспечение соблюдения норм и защита остаются приоритетными

Бычьи ралли в криптовалютах часто сопровождаются всплеском мошенничества и афер. В 2023 году, когда цены росли, отчет ФБР о мошенничестве с криптовалютами показал, что убытки от афер составили 5,6 миллиардов долларов. На 70% ($3,9 миллиарда) они связаны с инвестиционными мошенничествами.

В цифровом мире распространены фишинговые атаки, но рост убытков от мошенничества с использованием биткойн-банкоматов в 10 раз с 2020 года до середины 2024 года демонстрирует проблему весьма наглядно. Только за первые шесть месяцев 2024 года через биткойн-банкоматы было украдено $65 миллионов, при этом средний убыток составил около $10,000, согласно данным Федеральной торговой комиссии. Эти цифры показывают финансовый ущерб и выявляют пробелы, которые требуется закрыть, чтобы защитить потребителей и сдерживать недобросовестных участников — особенно если криптовалюты продолжают набирать популярность.

Великобритания продемонстрировала, как правительственная политика может адаптироваться для прямой борьбы с ростом крипто-преступности. В 2024 году законодательные изменения позволили правоохранительным органам более эффективно расследовать, изымать и восстанавливать незаконные криптоактивы. Основные меры включают возможность изъятия активов без предварительных арестов, конфискацию предметов, связанных с расследованием, таких как пароли, переведение активов в контролируемые правоохранительными органами кошельки, уничтожение определенных криптовалют, таких как приватные монеты, когда это необходимо, и возможность возврата средств жертвам.

Важно найти баланс между мерами, применяемыми в Великобритании, обеспечивая при этом право на приватность и суверенитет крипто-пользователей.

Чтобы оставаться лидером в области финансового регулирования, США необходимо создать структуры, которые бы способствовали инновациям, защищая участников рынка от недобросовестных игроков, и направить усилия на расследование преступной деятельности.

Ключевая проблема заключается в отсутствии ясных нормативных правил, что остается проблемой для криптоиндустрии уже многие годы. Несмотря на одобрение спотовых ETF на биткойн и Ethereum в 2024 году, усилились меры по контролю за крупными криптовалютными учреждениями, что критики считают противоречивым подходом к надзору. Эта неопределенность тормозит инновации и оставляет компании в состоянии неопределенности при попытке ориентироваться в непоследовательной нормативной среде.

Для администрации Трампа очевидным началом решения высокоуровневых вопросов соблюдения является создание четкого разделения обязанностей между такими агентствами, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), чтобы избежать регулятивного дублирования или неясных правил. Но это лишь частичное решение более широкой проблемы.

Защита инвесторов способствует росту криптовалютного потенциала

Рамки соблюдения норм столь же эффективны, как и те, кто их расследует и обеспечивает их соблюдение. Эффективное соблюдение требует инвестиций — как со стороны отдельных компаний, так и со стороны правоохранительных органов. Если никто не будет следить за соблюдением правил, у недобросовестных участников будет мало причин для беспокойства. Исторически сложилось так, что регулятивные агентства не имели специализированных ресурсов, необходимых для надзора за быстро развивающимися цифровыми активами, особенно на уровне штатов. Администрация Трампа имеет возможность уделить приоритетное внимание инвестициям в специализированные возможности обеспечения соблюдения, оснащая агентства инструментами, талантами и технологиями для опережения более сложных недобросовестных действий.

Например, это может включать создание более глубоких каналов для сотрудничества правоохранительных органов и содействие государственно-частным партнерствам для мониторинга и предотвращения нелегальной деятельности в области цифровых активов. Это также может значительно уменьшить жёсткий подход к принудительным мерам, который в настоящее время применяется к криптоиндустрии.

Путем выделения средств для обучения персонала и разработки ресурсов, ориентированных на цифровые активы, агентства смогут лучше отслеживать, расследовать и преследовать незаконные действия. Кроме того, государственные и частные инвестиции в инструменты аналитики блокчейна могут обеспечить более эффективное отслеживание транзакций, отпугивать недобросовестных участников и упростить возврат активов в случаях мошенничества.

Эта усиленная стратегия правоприменения не только защитит потребителей, но и повысит легитимность и репутацию рынка цифровых активов США на международной арене.

Какими окажутся криптовалюты при прорекламному президенте и Конгрессе? Будущее выглядит очень перспективным. Однако дальнейший путь потребует активного диалога, стратегических инвестиций и обязательств к сотрудничеству между лидерами индустрии и регуляторами. Этот момент может изменить облик цифровых активов в США, установив высокий стандарт для всего мира.

Источник: CoinDesk