Запрет TikTok: что произошло и какие шаги последуют дальше?

Прощаемся с нашими личными китайскими шпионами. За пять дней до даты, когда TikTok должен быть либо продан, либо запрещён в США, миллионы пользователей вынуждены задуматься о том, что произойдёт, когда одна из важнейших медийных платформ интернета просто исчезнет. (Или, что более вероятно, останется на некоторое время, постепенно ухудшаясь, и затем уйдёт бесшумно.)

На этом эпизоде подкаста «The Vergecast» мы размышляем о том, как мы оказались в такой ситуации и что нас ждёт в будущем. Журналистка The Verge Лорен Файнер расскажет о многолетней истории борьбы вокруг TikTok и о прошедшем на прошлой неделе слушании в Верховном суде, где высший суд страны, похоже, поддерживает его запрет. Даже за несколько дней до этого история не завершена: Дональд Трамп заявил о желании спасти приложение, а на следующий день после предполагаемой даты вступления запрета в силу он должен вступить в должность президента. И теперь появляются слухи, что возможно, Илон Маск также вовлечён в будущее приложения. Если мы чему-то научились из истории с запретом TikTok, так это тому, что он всегда надвигается, но, кажется, никогда не наступает. Однако сейчас это ощущается особенно близко.

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Затем мы беседуем с генеральным директором Kickstarter Эвереттом Тейлором о другой платформе для создателей. Kickstarter давно стал важной площадкой для старта технических изобретателей и творцов разных направлений, но у него также были свои неудачные проекты и сомнительные идеи. Тейлор делится своим видением о том, что сейчас происходит на платформе, что нужно, чтобы стать успешным изобретателем, и чем Kickstarter может помочь. Видимо, попытка быть похожими на TikTok в это не входит, хотя мы всё равно спросили об этом.

Напоследок мы ответим на вопрос от слушателя Vergecast Hotline (866-VERGE11 или по электронной почте [email protected]) о системах входа с помощью «магической ссылки», которые отправляют вам электронное письмо вместо использования пароля. Не всем они нравятся, но существует серьёзная причина, почему их продолжают использовать.

Если вы хотите узнать больше о всём, что мы обсудили в этом выпуске, вот несколько ссылок для начала, начиная с TikTok:

О магических ссылках и паролях:

Источник: TheVerge