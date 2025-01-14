Долгожданный стильный экшен для PS5 скоро обзаведётся новым трейлером

Когда S-Game представила Phantom Blade Zero на выставке PlayStation Showcase 2023, игра произвела впечатление своими стильными боями и загадочным миром. Теперь, когда у людей появилась возможность оценить её, это кажется одной из самых ожидаемых игр для PS5. К счастью для тех, кто ждёт новинку, разработчики объявили о скором выходе следующего трейлера.

Трейлер игры для PS5 Phantom Blade Zero будет представлен на следующей неделе

На официальной странице Phantom Blade Zero в сети X (ранее известной как Twitter) было объявлено, что новый трейлер будет показан 21 января 2025 года в 20:00 по тихоокеанскому времени. Трейлер носит название «Год Змеи» в честь китайского Нового года 2025. Реклама

«Станьте свидетелями напряжённого, неотредактированного видео с битвой с босом, которое демонстрирует наши смелые инновации и глубокий подход к созданию наивысшего опыта в ближнем бою», — говорится в посте на платформе X.

? Новый трейлер #PhantomBladeZero выходит 21 января в 8 PM PST!

Станьте свидетелями напряжённого, неотредактированного видео с битвой с босом, которое демонстрирует наши смелые инновации и глубокий подход к созданию наивысшего опыта в ближнем бою.

? Присоединяйтесь к нам в праздновании Года… pic.twitter.com/fVZghGbsDc — Phantom Blade Zero (@pbzero_official) 13 января 2025

Phantom Blade Zero разрабатывает китайская игровая студия S-Game. Большинство предыдущих проектов студии были созданы для мобильных платформ и не выпускались за пределами Китая. Будущий релиз является «духовным перерождением» игры Rainblood: Town of Death от Soulframe, из которой в итоге выросла франшиза Phantom Blade. Студия описывает своё сеттинг как «кунгфупанк», объединяющий китайское кунг-фу, стимпанк, оккультные искусства и другие «загадочные элементы».

«В Phantom Blade Zero вы играете за Соула, элитного убийцу, служащего загадочной, но могущественной организации, известной как «Поручение». Его подставили в убийстве главы «Поручения» и сильно ранили во время преследования. Загадочный целитель сумел спасти его от смерти, но временное исцеление длится лишь 66 дней. Ему предстоит раскрыть, кто за всем этим стоит, прежде чем время истечёт, сражаясь с могущественными врагами и нечеловеческими чудовищами.»

Дата выхода Phantom Blade Zero ещё не объявлена. Когда она всё же выйдет, игра будет доступна на PS5.