Дистрибьютор комиксов Diamond подает заявление о банкротстве.

Diamond Comics Distributors, одна из крупнейших компаний, занимающихся распространением графических романов в физических магазинах, подала заявление о банкротстве и сокращает свой бизнес на фоне ожидания новой волны экономических трудностей в отрасли.

В письме, направленном сегодня розничным продавцам и издателям комиксов, президент Diamond Чак Паркер объявил, что компания подала заявление о банкротстве по Главе 11 и планирует продать свое подразделение Alliance Game Distributors компании Universal, чтобы «сохранить самые важные аспекты нашего бизнеса».

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«Это решение не принималось легко, и я понимаю, что эта новость может быть такой же сложной для восприятия, как и для меня для сообщения», — объяснил Паркер. «Руководство Diamond и я прилагали огромные усилия, чтобы избежать этого исхода, но финансовые трудности, с которыми мы сталкиваемся, оставили нас без другой приемлемой альтернативы».

Основанная в 1982 году Стивеном А. Джеппи (который до сих пор является генеральным директором), Diamond стала тяжеловесом в бизнесе комиксов, заключив множество эксклюзивных соглашений о дистрибуции с различными издательствами, такими как DC, Marvel и Image. На протяжении десятилетий Diamond — который также выпускает свой журнал Previews, демонстрирующий будущие релизы — играл ключевую роль в доведении комиксов до рынка и оказывал огромное влияние на успех книг благодаря тому, как Previews влиял на заказы розничных продавцов.

Новость о банкротстве Diamond появляется через несколько недель после неожиданного закрытия компанией своего главного центра выполнения заказов в Платтсбурге, штат Нью-Йорк, которое вице-президент компании по обслуживанию розничных продавцов Крис Пауэлл охарактеризовал как необходимую меру для решения давних операционных проблем, делавших процесс дистрибуции неустойчивым.

«В идеальной ситуации изменения планировались бы и тестировались, пока мы продолжали бы работать, как и прежде, в Платтсбурге», — сказал Пауэлл. «Но раз у нас больше нет такой возможности, мы должны вносить изменения и тестировать их с реальными данными и отправками, стараясь минимизировать влияние на розничных продавцов».

В последние годы многие из крупных издательских партнеров Diamond покинули компанию, поскольку она не смогла соответствовать ожидаемым срокам доставки для розничных продавцов, оставляя магазины в затруднительном положении при удовлетворении запросов покупателей. С учетом трудностей, с которыми Diamond сталкивалась в последнее время, объявление о банкротстве не стало полной неожиданностью. Похоже, руководство компании очень хочет оставаться в бизнесе комиксов как можно дольше, но в нынешней ситуации Diamond остается лишь стараться остановить убытки в максимально возможной степени.

Источник: TheVerge