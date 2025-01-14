Джо Байден подписал указ для ускорения строительства дата-центров для ИИ.

Президент Джо Байден подписал сегодня указ, направленный на ускорение развития центров обработки данных на базе искусственного интеллекта в США. Документ поручает Министерству обороны и Министерству энергетики предоставлять в аренду государственные участки частным компаниям, занимающимся строительством центров обработки данных в масштабах гигаватта и объектов возобновляемой энергетики. Федеральные агентства должны придавать этому приоритет и ускорять процесс получения разрешений. Мера предусматривает возможность установления «категориальных исключений» для ускорения экологической оценки в рамках Национального закона об охране окружающей среды.

Разработка новых инструментов ИИ требует значительных энергетических ресурсов. Однако администрация Байдена считает, что это стоит риска ухудшения климатических целей США и усиления нагрузки на и без того перегруженные электросети.

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«Мы не допустим отставания Америки в строительстве технологий, которые будут определять будущее,» — заявил Джо Байден в своём сегодняшнем обращении.

Перед объявлением исполняемых сегодня мер, на фоне сообщений о намечаемых Белым домом шагах по ускорению развития центров обработки данных, экологические и потребительские организации, а также некоторые демократические законодатели призвали администрацию Байдена не обходить процедуры получения разрешений и действующие экологические стандарты для ИИ.

«Мы призываем вас пересмотреть любые потенциальные действия, которые могут привести к увеличению загрязнения и удорожанию услуг для потребителей,» — говорится в письме, направленном администрации Байдена сенаторами Шелдоном Уайтхаусом, Элизабет Уоррен, Эдвардом Марки, Брайаном Шатцом и Питером Уэлчем. «Мы — Соединённые Штаты Америки; нет сомнений, что мы можем выиграть гонку ИИ, одновременно ускоряя наши усилия по декарбонизации,» — подчёркивается в письме.

Спрос на электроэнергию от центров обработки данных утроился за последнее десятилетие, согласно оценкам Лоуренсберкельской национальной лаборатории, опубликованным 20 декабря. Ожидается, что он увеличится вдвое или втрое к 2028 году. В 2023 году центры обработки данных использовали около 4,4% электроэнергии США, а к 2028 году этот показатель может достичь 12%.

Рост спроса объясняется огромной вычислительной мощностью, необходимой для обучения моделей ИИ. Коммунальные службы уже продлевают срок эксплуатации угольных и газовых энергоблоков на фоне растущего спроса на электроэнергию. Клиенты также сталкиваются с ростом счетов за электричество.

Пробующие строить новые центры обработки данных на государственных землях будут обязаны покрывать все затраты на строительство и эксплуатацию инфраструктуры ИИ, чтобы данное развитие не приводило к повышению цен на электроэнергию для потребителей, согласно заявлению Белого дома.

Это включает в себя строительство самого центра обработки данных, а также энергетических объектов и линий передачи. Компании будут нести ответственность за получение электроэнергии, которую потребляют центры, из новых источников «чистой» энергии. Также они должны оценивать последствия использования моделей ИИ с точки зрения безопасности и приобретать «соответствующую долю» полупроводников, произведённых в США.

«В стремлении к доминированию в сфере ИИ, мы не должны забывать о реальной борьбе за остановку загрязнения, которое вызвано глобальным потеплением и вредит нашему здоровью,» — заявила Джоанна Ньюман, старший директор Центра исследований и политики в области окружающей среды Америки, в своём заявлении от 19 декабря.

Ньюман отметила, что внимание должно быть обращено на обеспечение большей эффективности новых вычислительных объектов и их работу на возобновляемой энергии. «Без этих мер предосторожности неутолимая жажда энергии ИИ может нарушить усилия Америки по отказу от опасных и грязных ископаемых видов топлива,» — добавила Ньюман.

Правительство уже сдает в аренду государственные земли для энергетического производства, включая разведку ископаемых и проекты в области возобновляемой энергетики. В соответствии с указом, до 28 февраля секретарь обороны и секретарь энергетики должны определить не менее трёх участков для размещения новых центров обработки данных на землях, находящихся в управлении их ведомств.

Источник: TheVerge